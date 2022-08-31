Не долетіли: у російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракети

У російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракети/ Telegram, УНІАН

Поблизу російського Бєлгорода в ніч на середу, 31 серпня, впали як мінімум дві ракети, які окупанти намагалися запустити по території України. Спроби запуску виявилися неуспішними, і ракети впали незадовго після вильоту.

Спочатку у соцмережах почали ширитися відео зі звуками вибухів та вогняними спалахами у небі, які було чути і видно жителям Бєлгорода. Пізніше у Telegram-каналах з’явилася інформація, що причиною цих звуків були дві випущені по Україні ракети окупантів, які "не захотіли" летіти за своїм маршрутом і вибухнули, не відлетівши далеко після запуску.

При цьому з’явилася інформація, що ці ракети окупанти запускали по Харкову.

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У соцмережах росіяни бурхливо відреагували на таку подію і почали обурюватися такою роботою російських військових.

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У російських пропагандистських ЗМІ лаконічно згадали про цю ситуацію, лише зазначивши, що нічні вибухи біля Бєлгорода "були пов’язані з роботою російських військових".

Вранці у Бєлгороді знову пролунали вибухи. Цього разу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram, що це спрацювала протиповітряна оборона.

"Сьогодні (31 серпня – ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО", – написав він.

Він зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає, проте ця інформація ще буде уточнюватися.

Обстріли окупантами України в ніч на 31 серпня

Нагадаємо, Росія у ніч на середу, 31 серпня, обстріляла низку населених пунктів України. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали дві людини. Уламки ракети потрапили в житловий будинок та офісну будівлю і спричинили пожежі.

У Харкові "приліт" був у центрі міста в Київському районі. Повідомлялося, що запуск ракети відбувся з російського Бєлгорода.

Крім Харкова, окупанти обстріляли вночі Нікополь на Дніпропетровщині, а також Краматорськ і Слов’янськ у Донецькій області. У Нікополі поранена 57-річна жінка, вона в лікарні у стані середньої важкості. У Краматорську також є поранені, у Слов’янську обійшлося без жертв.

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