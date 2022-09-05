"Одним махом приєднати Грузію та Вірменію": Путін вирішив відкрити другий фронт - ЗМІ

Володимир Путін нібито планує почати війну з Грузією / Фото УНІАН

У п'ятницю, 2 вересня, президент Росії Володимир Путін провів закриту нараду з постійними членами Радбезу РФ, під час якої обговорювалася ситуація на фронті в Україні та можливість відкриття другого фронту.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, російський диктатор Путін нібито нарікав, на те що "не вирішив питання з Казахстаном" цієї зими та не скористався належною мірою кризою, в якій опинився президент Касим-Жомарт Токаєв.

"Путін висловив різке невдоволення неузгодженими з ним діями Токаєва, допустивши при цьому набагато більше звичайної лайки у бік президента Казахстану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Путін висловив сумніви з приводу доцільності відкриття другого фронту в Казахстані, віддавши перевагу Грузії.

"На думку президента Росії, "можна одним махом приєднати Грузію та Вірменію" знайшовши компроміс з Ердоганом щодо цього регіону", - пише Telegram-канал Генерал СВР.

Зазначимо, Telegram-канал Generall SVR нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, який брав участь у великій кількості кремлівських "спецоперацій", володіє інформацією, недоступною громадськості.

Як повідомляв Главред, на початку серпня колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив владу Казахстану в геноциді росіян та заявив про відтворення СРСР. Також, за його версією, Казахстан - "штучна держава", а Грузії "не існувало".

12 серпня Telegram-канал Генерал СВР писав, що президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію та Казахстан.

Нагадаємо, експерти та історики вважають, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росія може також почати війну проти Грузії та Казахстану. Більше того, так звані політичні еліти РФ вже натякають на розширення масштабів агресії та мріють про "відновлення" СРСР.

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