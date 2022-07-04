Кричали "пішла геть" і погрожували виселити: туристка з Росії поскаржилося на "русофобію" в Туреччині

Туреччина, російський прапор / booking.com і Dmitry Djouce / Flickr

Жінка з країни-агресора, Росії, приїхала з сім'єю відпочивати на турецький курорт Кемер, стверджує, що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в місцевому готелі Fame Residence Goynuk. Такий обурений відгук вона залишила на платформі "Яндекс. Дзен".

За її словами, особливо наполягав в "русофобії" один з адміністраторів готелю.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

Крім того, адміністратор готелю нібито постійно погрожував виселенням їй та її родині.

"Я не на жарт злякалася, бо читала пару негативних відгуків про цей готель, але не повірила, а даремно. Там одна жінка написала, що в готелі русофобія і їх родичів вигнали з цього готелю! Висновок: ставлення до росіян погане і, на жаль, я і моя сім'я відчули це по повній", – підсумувала туристка.

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Нагадаємо, раніше росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла "Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

До того на болгарському курорті Варна компанію росіян ‒ двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю ‒ після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Поводилися буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх чемно послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після виселення з готелю їх затримала поліція", - писали в болгарських соцмережах.

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