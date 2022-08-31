ЗСУ вдарили дроном-камікадзе по військовій базі РФ і розбили спецназ дагестанського загону Яструб

Війська України завдали удару по військовій базі окупантів РФ / Колаж WB GRUP, Reuters

Сили оборони України натрапили на військову базу військ Росії і завдали по ній удару дроном-камікадзе. Розбили спецназ дагестанського загону Яструб російської Росгвардії. Загинули 8 ворожих спецназівців, мінімум 19 отримали поранення.

Один з російських Telegram-каналів з посиланням на джерело 30 серпня повідомив, що ЗСУ вдарили дроном-камікадзе по російській військовій базі.

Влучили по бійцях спеціального загону швидкого реагування Яструб р еспубліки Дагестан. Повідомляється про 8 загиблих і мінімум 19 поранених.

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У коментарях задалися питанням щодо того, навіщо треба було їхати воювати в Україну. Також були і ті, хто висловив невдоволення військовим командуванням РФ, яке запідозрили в нездатності організувати планування операцій.

Війна Росії проти України

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що війська РФ не можуть виконати вимоги Кремля щодо подальшої окупації Донбасу. Іноді вони не здатні пройти навіть 100 метрів на добу, тоді як Москва вимагає просування на 5 кілометрів за 24 години. Загарбники підійшли до Бахмута Донецької області і можуть повторити в місті історію з Сєвєродонецьком.

29 серпня колишній радник глави Офісу президента Віктор Андрусів заявив, що підрозділи армії України у Херсонській області прорвали першу лінію оборони військ РФ. Загарбники змушені були залишити поле бою.

30 серпня радник ОП Олексій Арестович уточнив, що сили оборони України прорвали фронт на Херсонщині на декількох ділянках. За його словами, українські військові або припинили, або повністю зупинили забезпечення російських окупаційних військ в області. Росіяни здійснюють спроби відновлення логістики.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ для звільнення Херсона потрібно пробити три лінії оборони військ Росії

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