НАТО не буде чим відповісти: генерал озвучив проблему в разі нападу РФ

У разі нападу з боку РФ союзникам належить швидко перекинути техніку на східний фланг. Але цей процес може сильно затягнутися

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Бертран Тужу назвав проблему НАТО в разі агресії РФ / Колаж: Главред, фото: baltdefcol.org, nato.int

У разі збройної агресії Росії у НАТО можуть виникнути серйозні проблеми. Зокрема, через бюрократичну тяганину буде складно перекинути важку техніку на східний фланг. Про це заявив французький генерал Бертран Тужу.

За його словами, під час холодної війни переміщення військового обладнання було набагато простішим, пише Politico.

Генерал заявив, що в разі нападу з боку РФ союзники мають швидко перекинути техніку на східний фланг. Але цей процес може сильно затягнутися через адміністративні процеси, які не пристосовані для переміщення техніки через брак відповідної інфраструктури.

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Тужу зазначив, що тільки після 2022 року в Європі зрозуміли, наскільки процес перекидання техніки буде ускладнений.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини", - сказав він.

Хто такий Бертран Тужу Бертран Тужу - командувач французьких сил у Європі. Був командувачем спецопераціями (COS) з вересня 2021 року; керівником оперативно-інструкторського відділу (2002-2006 рр.), потім начальником корпусу (2007-2009 рр.). Тужу пройшов через генеральний штаб армії (начальник офісу НАТО, євроатлантичного дивізіону), COS (начальник штабу з 2012 до 2017 року) та управління військової розвідки (був заступником директора з 2019 до 2017 року).

Ризик війни Росії і НАТО

Країні-агресору РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії. Про це заявив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

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