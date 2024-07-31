РФ може піти на конфлікт з Норвегією: Розумний оцінив ризик війни Росії й НАТО

Країні-агресору Росії важливо контролювати Північний морський шлях.

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Максим Розумний оцінив загрозу для країн НАТО з боку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний оцінив, наскільки вірогідним є сценарій гібридної або повномасштабної агресії Росії проти країн Балтії або інших держав Північної Європи.

За його словами, Росії важливо контролювати Північний морський шлях. Однак після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море стає для неї недоступним. Спроба там спровокувати конфлікт проти Альянсу буде заблокована.

"Залишається Північний Льодовитий океан - морський шлях, де можливе зіткнення інтересів Росії та Норвегії. Росіяни можуть вдатися до провокацій, диверсій та побудови "народних республік", наприклад, у Нарві", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

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Крім того, інтереси Росії й НАТО можуть зіткнутися і в боротьбі за норвезький Шпіцберген.

"Однак це можуть бути операції без прямої окупації територій, як було в Україні. У районі Північного морського шляху є спірні території, там можна генерувати напругу без ризику розширення зони ескалації", - додав експерт.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Російська загроза для країн Балтії

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