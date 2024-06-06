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Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією

Яна Ставська
6 червня 2024, 16:40
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Наразі безпосередньої загрози нападу Росії на країни НАТО немає, упевнений генсек Альянсу.
Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією
Столтенберг не вірить у найближчу війну з Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 22 окрема механізована бригада

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія найближчим часом не почне війну з Альянсом, оскільки всі ресурси витрачає на війну з Україною.

На прес-конференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом 6 червня Столтенберг відповів, що "наразі не бачить безпосередньої загрози нападу Росії", цитує Європейська правда.

Росія ж перекидає в Україну зокрема ті резерви, які перебували поблизу кордону з Фінляндією.

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Навіть якщо після завершення війни в Україні Росія зможе відновити сили, вона все одно не посміє напасти на країни НАТО, впевнений Столтенберг.

"Звичайно, коли бойові дії в Україні закінчаться, вони зможуть відновити ці сили. Але знову ж таки це не означає, що ми бачимо якусь небезпеку неминучого нападу на будь-якого члена НАТО. Тому що НАТО - це 50% світової військової потужності. НАТО - це найсильніший Альянс, найпотужніша військова сила у світі", - відповів Столтенберг.

При цьому президент Фінляндії хоч і погодився зі словами генсека, все ж додав, що найкращий спосіб запобігти війні - це підготуватися до неї.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний діяч. Прем'єр-міністр Норвегії (2000-2001 і 2005-2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 року заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

НАТО готується до війни з Росією - головне

Напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав країни Європи готуватися до відкритого протистояння з Росією до 2029 року. Варто зазначити, що цю заяву Пісторіус зробив на тлі іншого заклику - постачання Україні якомога більшої кількості озброєння (зокрема для запобігання початку масштабної війни вже Росії та НАТО).

"Ми повинні стримувати конфлікт, щоб запобігти найгіршому сценарію", - сказав він.

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі або нападу на Молдову, писала Repubblica.

При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ в Україну. Втім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

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