Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

Колишній президент США Дональд Трамп якщо він знову стане президентом, може вимагати, щоб Україна мала нейтральний статус. Водночас адміністрація Джо Байдена категорично проти цього.
Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їх європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і не будуть нав'язувати українцям умови мирного врегулювання, пише головний оглядач з міжнародних питань Financial Times Гидеон Рахман.
"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки - хоча це є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме урегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним урегулюванням для переозброєння, а потім знову не перейде в наступ", - написав він.відео дня
Рахман вважає, що поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів про кордони чи територію.
Він також пише, що Київ наполягає на тому, що Україна повинна вступити в НАТО, що надасть їй гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО заявили, що "майбутнє України - в НАТО", але це станеться лише тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.
Ще одна ідея, яку підтримують у Вашингтоні, - це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального зобов'язання захищати Україну. Натомість пропонується розвивати Україну за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.
"Путін, схоже, вичікує на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на нейтральність України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, Путін має всі стимули продовжувати війну", - додає Рахман.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Нагадаємо, що у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Дональда Трампа. Офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Трампа може означати для війни із Росією. Багато хто дійшов висновку, що це може призвести до катастрофи.
Військовий експерт Олег Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги Трампа. Експерт вважає, що він найімовірніше у першу чергу вимагатиме припинення вогню в Україні та початку переговорного процесу між нашою державою і країною агресоркою Росією.
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