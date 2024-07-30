Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

США та їх європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

https://glavred.net/world/vidmova-ukrajini-vid-nato-tramp-vidav-cinichnu-vimogu-u-razi-peremogi-na-viborah-ft-10584545.html Посилання скопійоване

Трамп може вимагати відмови України від НАТО / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео

Колишній президент США Дональд Трамп якщо він знову стане президентом, може вимагати, щоб Україна мала нейтральний статус. Водночас адміністрація Джо Байдена категорично проти цього.

Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їх європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і не будуть нав'язувати українцям умови мирного врегулювання, пише головний оглядач з міжнародних питань Financial Times Гидеон Рахман.

"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки - хоча це є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме урегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним урегулюванням для переозброєння, а потім знову не перейде в наступ", - написав він. відео дня

Рахман вважає, що поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів про кордони чи територію.

Він також пише, що Київ наполягає на тому, що Україна повинна вступити в НАТО, що надасть їй гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО заявили, що "майбутнє України - в НАТО", але це станеться лише тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

Ще одна ідея, яку підтримують у Вашингтоні, - це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального зобов'язання захищати Україну. Натомість пропонується розвивати Україну за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.

"Путін, схоже, вичікує на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на нейтральність України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, Путін має всі стимули продовжувати війну", - додає Рахман.

Нагадаємо, що у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Дональда Трампа. Офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Трампа може означати для війни із Росією. Багато хто дійшов висновку, що це може призвести до катастрофи.

Військовий експерт Олег Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги Трампа. Експерт вважає, що він найімовірніше у першу чергу вимагатиме припинення вогню в Україні та початку переговорного процесу між нашою державою і країною агресоркою Росією.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред