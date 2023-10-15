Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну і назвав умову - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається стримати Іран і ліванських терористів "Хезболла" від втручання у війну Ізраїлю і бойовиків ХАМАС.

https://glavred.net/world/iran-cherez-oon-prigrozil-izrailyu-vmeshatelstvom-v-voynu-i-nazval-uslovie-smi-10508359.html Посилання скопійоване

Іран має намір втрутитися, якщо Ізраїль продовжить операцію в Секторі Газа - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Іран пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС у разі продовження військової операції щодо Сектора Гази. Війна може стати регіональною, якщо Тегеран вступить в неї прямо або побічно. США намагаються утримати ситуацію від можливої ескалації.

Як повідомляє Axios з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах, Іран у суботу через ООН відправив Ізраїлю послання щодо своєї готовності втрутитися у війну Єрусалиму з терористами ХАМАС.

"Іран направив в суботу Ізраїлю послання, в якому підкреслив, що не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС і Ізраїлем, але буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться", - зазначено в повідомленні. відео дня

Журналісти акцентували увагу на тому, що війна між Ізраїлем і ХАМАС стане регіональною, якщо Іран буде до неї залучений. Тегеран може включитися прямо або побічно, через бойовиків у Сирії або підтримку "Хезболла".

"Послання Ірану, направлене Ізраїлю через ООН, пролунало в той момент, коли адміністрація Байдена намагалася утримати Іран і підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" від вступу у війну. На цьому тижні США направили до регіона авіаносну групу і винищувачі", - наголошується в публікації.

Також підкреслюється, що глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан у суботу провів зустріч в Бейруті з посланником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом. Представник Організації закликав іранського дипломата допомогти запобігти ескалації конфлікту в Газі та Ізраїлі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня почали військове вторгнення на територію Ізраїлю з Сектора Гази. Бойовики завдали безліч ударів по країні з суші, моря і повітря. Єрусалим оголосив про стан війни і мобілізував понад 300 тисяч резервістів. Бої тривають.

Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором Газа - ЦАХАЛ готується до наземної операції в анклаві з метою знищення терористів ХАМАС. Відео з концентрацією ізраїльської військової техніки біля кордонів анклаву з'явилися в Мережі.

Іран вибухнув загрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа, написали французькі журналісти. США та Ізраїль побоюються сценарію, за якого можуть початися бої на півночі на кордоні з Ліваном. Така ситуація може статися, якщо "Хезболла" за підтримки Ірану піде на військове вторгнення до ізраїльської держави.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.