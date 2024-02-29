"Кожне слово зважене": Макрон зробив нову заяву про відправку військ

Президент Франції заявив, що його заява є добре обдуманою і виваженою.

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Макрон прокоментував свою заяву про відправку військ в Україну / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента, depositphotos.com/ua

Президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву, в якій зазначив, що він не виключає відправку військ в Україну. Він назвав цю заяву про потенційне введення Сухопутних військ "добре обдуманою" і "виваженою". Про це повідомляє BFMTV.

"Це досить серйозні теми. Кожне слово, яке я говорю з цього приводу, зважене, обдумане і виміряне", - сказав Макрон.

Водночас він відмовився давати будь-які "геополітичні коментарі". Таке рішення він пояснив тим, що зараз "не місце" для подібних тим, бо він приїхав на відкриття Олімпійського села Паризьких ігор в Сен-Дені.

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Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Заяви про відправку військ в Україну

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправку західних військ в Україну в майбутньому не можна "виключати". Про це він сказав після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася в Парижі.

При цьому, слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн. Міністр прокоментував заяву Макрона і додав, що війська відправлені в Україну можуть виконувати певні потреби, проте є нюанс - вони не можуть стосуватися фронту.

При цьому, російський диктатор Володимир Путін вкотре вирішив побряцати ядерною зброєю - тепер він, виступаючи з посланням Федеральним Зборам, пригрозив країнам Заходу ракетним ударом, якщо ті захочуть розмістити війська в Україні.

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