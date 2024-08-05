На заводі Ростеха в Росії стався великий вибух

Завод постачає обладнання до російських РСЗВ.

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У Росії знову вибухи / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У понеділок увечері, 5 серпня, стало відомо, що на заводі Ростеха в Башкортостані, який постачає запчастини до РСЗВ окупантів, стався великий вибух, повідомляє Радіо Свобода.

НП сталася, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі робітники бригади загинули.

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Стверджується, що бригадири могли порушити техніку безпеки під час різання труб - і газоповітряна суміш спалахнула. Порушено кримінальну справу.

Видання зазначає, що завод належить Ростеху і виробляє запчастини до ракетних систем залпового вогню російських окупантів. Об'єкт перебуває під західними санкціями.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у Єкатеринбурзі у вівторок, 30 липня, спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.

На території науково-дослідного інституту (НДІ) "Платан" у підмосковному Фрязіне, який розробляє напівпрохідні лазери та рідкі екрани для російської армії, у понеділок, 24 червня, сталася велика пожежа з вибухами.

Ще раніше під Ростовом дотла вигоріла казарма мотострілецької дивізії. Пожежа сталася у військовій частині, де базувався один із підрозділів армії окупантів із РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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