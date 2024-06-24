Люди вистрибували з вікон: сталася пожежа з вибухом на 'оборонному' НДІ в Підмосков'ї

Росіяни не змогли дочекатися біля вікон прибуття екстрених служб.

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Це вже 30-й об'єкт у РФ за 2024 рік із категорії заводів або НДІ, де виникає велика пожежа / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

На території науково-дослідного інституту (НДІ) "Платан" у підмосковному Фрязіні, який займається розробкою напівпрохідних лазерів і рідких екранів для російської армії, у понеділок, 24 червня, сталася велика пожежа з вибухами.

За повідомленням росЗМІ, вогонь почався на 6 поверсі й охопив один із корпусів підприємства. За лічені хвилини пожежа поширилася на інші поверхи - чотири поверхи згоріли вщент. В одному з приміщень прогримів вибух - офіційно стверджується, що то був газовий балон.

Заблоковані вогнем працівники, очікуючи біля вікон появи екстрених служб, фактично згоріли живцем, що фіксували очевидці на свої камери.

відео дня

Пожежа на НДІ у Фрязині - дивіться відео:

Дехто намагався врятуватися самотужки - і вистрибував із вікон. Повідомляють про 8 загиблих.

Прикметно, що російські ЗМІ намагаються не прив'язувати те, що трапилося, до роботи НДІ на ВПК. У деяких зведеннях навіть підкреслюється, що зайнялася будівля "колишнього" НДІ.

InformNapalm зауважує, що займання почалося на поверсі корпусу, де розміщуються кабінети планування і проєктування.

Згідно зі статистикою спільноти, це вже 30-й об'єкт на території РФ за 2024 рік із категорії заводів або НДІ, на якому виникла масштабна пожежа.

Що таке InformNapalm? Inform Napalm - волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російську агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська та китайська. Керівник проекту - Роман Бурко, представник - Михайло Макарук, пише Вікіпедія.

Пожежі в Росії - останні новини

30 травня у Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу 4 тисячі квадратних метрів. Російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що пожежа нібито виникла у виробничо-складській будівлі.

Крім того, знову горіла нафтобаза в Туапсі. Місцеві повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після займання на об'єкті.

Також "бавовна" завітала на підприємство вторпереробки та завод з виробництва двигунів для МіГів у Москві.

Ще раніше під Ростовом вщент вигоріла казарма мотострілецької дивізії. Пожежа сталася у військовій частині, де базувався один із підрозділів армії окупантів з РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

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