У Криму пролунали вибухи: ЗМІ заявили про 'приліт' у судноремонтний завод ЧФ РФ

"Гауляйтер" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що "атаку відбито". Нібито було збито "понад 4 повітряні цілі".

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Вночі в Криму прогриміли вибухи / скрін, УНІАН

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, вибухи лунали від Севастополя до Балаклави близько о пів на другу ночі, а також - у Євпаторії та Саках.

Після перших вибухів із Бельбека підняли літаки. Над центром Севастополя було видно дим. У житловому районі міста, ймовірно, падали уламки.

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"Є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті. Схоже, саме над ним здіймався димок", - писав Кримський вітер із посиланням на підписника.

"Гауляйтер" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що в місті тривала робота сил і засобів протиповітряної оборони.

Крім того, гауляйтер заявив про нібито загрозу балістики. А пізніше написав у своєму Telegram-каналі, що нібито було збито кілька повітряних цілей.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, зафіксовано повідомлення про те, що в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, горять частини збитого БПЛА", - написав він.

Окупаційний "чиновник" додав, що також уламки збитих повітряних цілей начебто впали в районі вулиці Симонка та Учкуївки, Остраякова, Пилипенка, на Морських піхотинців.

Даних про постраждалих поки немає.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Пізніше гауляйтер заявив про "відбиття масованої атаки на Севастополь", і додав близько 02:10, що було збито "понад 4 повітряні цілі".

Згодом гауляйтер Севастополя заявив про перекриття проспекту генерала Острякова через нібито збиту ракету ATACMS із суббоєприпасами.

За словами представника окупаційної "адміністрації", це орієнтовно триватиме до полудня.

"Якщо піротехніки зрозуміють, що вивезти частину ракети неможливо, то вона буде знищена на місці з усіма необхідними заходами безпеки. Люди, які проживають у будинках поруч, будуть сповіщені додатково, якщо знадобиться на деякий час покинути свої будинки", - написав так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв у своєму Telegram.

Він також розповів, що фугасна частина ракети ATACMS, збита ППО, пробила дев'ятиповерхівки і застрягла на технічному поверсі. Детонації не було.

Ракета ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вибухи в Криму - останні новини

У ніч на п'ятницю, 26 липня, у Криму погриміла серія вибухів, які було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі. За даними ЗМІ, на окупованому півострові горить аеродром "Саки" в Новофедорівці й чути детонацію боєприпасів.

Пізніше в Генштабі підтвердили, що захисники України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в Криму.

15 липня окупанти поскаржилися на атаку по Криму і РФ, там прогриміли вибухи. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку.

Унаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму було уражено військову частину росіян. У Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму, також відомо, що раніше ця ж частина була атакована 15 липня.

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