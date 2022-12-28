Під Ростовом дотла вигоріла казарма мотострілецької дивізії

Пожежа сталася у військовій частині, де базується один з підрозділів армії окупантів з РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

Під Ростовом вщент вигоріла казарма мотострілецької дивізії / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Неподалік від містечка Новочеркаськ (Ростовська область - глибинка країни-агресора) дотла згоріла казарма окупантів, в якій знаходилися солдати з 150-ї мотострілецької дивізії армії окупантів. Про вогняний інцидент повідомляють місцеві Telegram-канали.

Двоповерхова будівля казарми згоріла дощенту. Причому будівля була нова - її побудували всього лише в 2016-м. У російському МНС причини загоряння не повідомляють.

За словами очевидців, під час будівництва будівлі хтось вирішив привласнити гроші і заощадив на проводах. Втім, варіант випадкового загоряння після невдалого куріння теж не виключається.

До слова, 150-та дивізія приписана до військової частини № 22179. До березня 2022-го нею командував генерал-майор Олег Мітяєв. Але він пізніше був убитий захисниками Маріуполя під час оборони міста.

Нагадавши, пожежа на авіаносному крейсері РФ Адмірал Кузнєцов сталася в російському Мурманську. Корабель загорівся під час ремонтних робіт. За даними екстрених служб РФ, на території ремонтного заводу Зірочка сталася пожежа крейсері Адмірал Кузнєцов.

До того в нічному клубі полігон російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб. За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці і втік. У кафе почалася пожежа. Ймовірний винуватець пожежі в кафе "Полігон" Станіслав Іонкін у серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

Інші новини: