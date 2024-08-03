Росія атакувала Україну ракетами та дронами: в Харкові і Миргороді - вибухи

Пізно ввечері 3 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через пуск крилатих ракет та дронів. У Харкові та Миргороді Полтавської області пролунали вибухи. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 22:54 Повітряні сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Військові попередили про загрозу авіаційних ударів. Незабаром у Харкові прогриміли вибухи.
"Окупанти завдали чергових ракетних ударів. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються. Є загроза ворожих безпілотників. Будьте обережні!" - написав Синєгубов.відео дня
О 23:10 ПС попередили про загрозу ударних дронів, які наближаються з Бєлгородської області. Російські безпілотники рухалися на південь.
Через дві хвилини військові зафіксували крилату ракету, що летіла у напрямку Прилук у Сумській області. Після цього в південній частині Сумської області помітили ще одну ракету, що рухалася в бік Миргорода Полтавської області.
О 23:15 перша ракета також змінила курс у напрямку Миргорода. Мешканців міста закликали перебувати в укриттях. А вже о 23:23 у Миргороді пролунали вибухи.
"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область. Рухаються у напрямку Дніпра.
О 23:50 ворожі дрони змінили напрямок руху на Павлоград. БпЛА наближається до міста з півночі.
БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Запоріжжя, вектор руху - південь. На Херсонщині дрони змінили свій курс і прямують до Миколаєва.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, у п’ятницю, 2 серпня, в Одесі прогриміли два вибухи. Перед цим на Одещині та в низці інших областей на півдні, сході та в центрі України була оголошена повітряна тривога.
Також 3 серпня, у Сумах пролунало щонайменше три вибухи. Після вибухів у місті виднівся дим.
Як повідомляв Главред, ввечері суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували з безпілотника дитину у Білозерці Херсонської області. Внаслідок атаки 12-річний хлопчик отримав поранення.
Читайте також:
- Нічна атака РФ по Україні "Іскандерами" та "Шахедами": що вдалось збити ППО
- Масована атака РФ на Україну у серпні: Жданов попередив українців
- Росія застосувала під час атаки на Київ "зірковий удар": що це таке
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред