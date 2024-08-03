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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: в Харкові і Миргороді - вибухи

Руслана Заклінська
3 серпня 2024, 23:58
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Російські окупанти запустили по території України крилаті ракети на ударні безпілотники.
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: в Харкові і Миргороді - вибухи
Росіяни запустили по Україні ракети та БпЛА / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, eurasian-defence, скріншот map.ukrainealarm.com

Пізно ввечері 3 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через пуск крилатих ракет та дронів. У Харкові та Миргороді Полтавської області пролунали вибухи. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:54 Повітряні сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Військові попередили про загрозу авіаційних ударів. Незабаром у Харкові прогриміли вибухи.

"Окупанти завдали чергових ракетних ударів. Інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження перевіряються. Є загроза ворожих безпілотників. Будьте обережні!" - написав Синєгубов.

відео дня

О 23:10 ПС попередили про загрозу ударних дронів, які наближаються з Бєлгородської області. Російські безпілотники рухалися на південь.

Через дві хвилини військові зафіксували крилату ракету, що летіла у напрямку Прилук у Сумській області. Після цього в південній частині Сумської області помітили ще одну ракету, що рухалася в бік Миргорода Полтавської області.

О 23:15 перша ракета також змінила курс у напрямку Миргорода. Мешканців міста закликали перебувати в укриттях. А вже о 23:23 у Миргороді пролунали вибухи.

"Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Повітряних сил, ворожі БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область. Рухаються у напрямку Дніпра.

О 23:50 ворожі дрони змінили напрямок руху на Павлоград. БпЛА наближається до міста з півночі.

БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Запоріжжя, вектор руху - південь. На Херсонщині дрони змінили свій курс і прямують до Миколаєва.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 серпня, в Одесі прогриміли два вибухи. Перед цим на Одещині та в низці інших областей на півдні, сході та в центрі України була оголошена повітряна тривога.

Також 3 серпня, у Сумах пролунало щонайменше три вибухи. Після вибухів у місті виднівся дим.

Як повідомляв Главред, ввечері суботи, 3 серпня, російські окупанти атакували з безпілотника дитину у Білозерці Херсонської області. Внаслідок атаки 12-річний хлопчик отримав поранення.

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