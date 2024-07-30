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Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу

Яна Ставська
30 липня 2024, 18:05
436
Завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.
Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу
Величезна пожежа на НВО Автоматики / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот відео

У Єкатеринбурзі у вівторок, 30 липня, спалахнула масштабна пожежа на заводі "НВО автоматики", який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам.

Про НП безпосередньо на об'єкті повідомляють місцеві видання. Зазначається, що пожежа спалахнула в корпусі, де виробляють "начинку", тобто системи управління для ракет-носіїв "Союз-2". Зокрема плати та мікросхеми.

Зазначається, що на заводі також є стимулятори блоку управління ракет-носіїв, а пульт управління імітує пульти космодромів.

відео дня

Вогонь охопив один із цехів підприємства, потім перекинувся на дах і продовжив поширюватися, внаслідок чого загорівся другий дах.

У Єкатеринбурзі палає оборонний завод "НВО Автоматики" - дивіться відео:

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу

"Зайнявся вже другий дах. Пожежники приїхали, але шматки даху летять, дим дуже чорний", - розповіли журналістам очевидці НП.

Через пожежу "почали складатися" стіни цеху з хімпродукцією.

У МНС стверджували, що в цеху під час НП проводилися зварювальні роботи.

Територію оточили силовики.

Пожежі в Росії - останні новини

На території науково-дослідного інституту (НДІ) "Платан" у підмосковному Фрязіне, який розробляє напівпрохідні лазери і рідкі екрани для російської армії, у понеділок, 24 червня, сталася велика пожежа з вибухами.

30 травня у Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу 4 тисячі квадратних метрів. Російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що пожежа нібито виникла у виробничо-складській будівлі.

Крім того, знову горіла нафтобаза в Туапсі. Місцеві повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після займання на об'єкті.

Також "бавовна" завітала на підприємство вторпереробки та завод з виробництва двигунів для МіГів у Москві.

Ще раніше під Ростовом вщент вигоріла казарма мотострілецької дивізії. Пожежа сталася у військовій частині, де базувався один із підрозділів армії окупантів з РФ - 150-та мотострілецька дивізія.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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