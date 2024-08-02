Окупанти атакували Одесу, в місті прогриміли вибухи: що відомо

Про вибухи повідомив міський голова. Перед цим було попередження про загрозу використання окупантами балістики.

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В Одесі прогриміли вибухи під час тривоги/ колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

В Одесі вдень у п’ятницю, 2 серпня, прогриміли два вибухи. Перед цим на Одещині, а також в низці інших областей на півдні, сході та у центрі України була оголошена повітряна тривога.

Про вибухи в Одесі повідомив мер міста Геннадій Труханов у Telegram. Перший раз про звуки вибухів в обласному центрі міський голова повідомив о 13:56, вдруге – о 14:29.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою тривоги і наголосив, що продовжує зберігатися загроза ракетного удару.

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"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо! Загроза ракетного удару", – наголосив голова ОВА.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що є загроза застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Раніше мешканців Херсонської області попередили про небезпеку 2 серпня. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив, що росіяни схиблені на символізмі, тому можуть влаштувати масований обстріл у п’ятницю, 2 серпня, коли в РФ святкують "день ВДВ" (повітрянодесантних військ).

Також раніше повідомлялося, що Росія ввечері 1 серпня випустила ракети по Україні – вибухи прогриміли у двох містах – у Кропивницькому та Миколаєві. За твердженням моніторингових каналів, Росія здійснила пуски з мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосувала під час атаки на Київ "зірковий удар". Романенко нагадав, що Київ вночі 31 липня одночасно атакували з усіх боків.

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