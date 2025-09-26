На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

Ракети Tomahawk "допоможуть переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів".

https://glavred.net/world/na-pricele-moskva-i-piter-smi-o-veroyatnosti-peredachi-ssha-ukraine-moshchnyh-raket-10701626.html Посилання скопійоване

Україна просить передати їй потужні ракети / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Головне:

Tomahawk можуть переконати Путіна сісти за стіл переговорів

Україна зможе завдавати ракетних ударів Tomahawk по 60 регіонах РФ

Прохання про передачу ЗСУ крилатих ракет великої дальності, які в теорії здатні вражати цілі в Москві, прозвучало від президента України під час його закритої зустрічі з главою Білого дому.

Як пише The Telegraph, у бесіді з Трампом Зеленський заявив, що ракети Tomahawk "допоможуть переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди", пише видання. В інтерв'ю Axios Володимир Зеленський розповів, що просив Дональда Трампа про "нову систему озброєння", яка змусить Путіна почати переговори, але не став говорити, про яку саме. За словами Зеленського, на це прохання Трамп відповів: "Ми будемо над цим працювати".

відео дня

Експрезидент США Джо Байден у минулому відхилив прохання про постачання Україні ракет Tomahawk, нагадує The Telegraph. Тоді в Білому домі визнали цей крок занадто ризикованим через потенційну ескалацію конфлікту.

/ Главред

Цілі для ударів Tomahawk

Отримавши ракети Tomahawk, Україна зможе завдавати ракетних ударів по 60 регіонах країни-агресора РФ, пише видання Агентство.

Уточнюється, що американські ракети Tomahawk у разі їх передання Києву зможуть долітати до Тюмені на сході і до Мурманська та Архангельська на півночі.

Загалом у зоні ураження опиняться близько 60 регіонів європейської частини РФ, на Уралі та в Сибіру. Серед них Москва і область, Санкт-Петербург і Ленінградська область.

/ agents.media

У РФ проблеми з ракетними ударами: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у країни-агресора Росії значно виснажений запас пускових установок і засобів доставки, які використовуються для ударів по Україні.

Однак, за його словами, виробництво ракет у РФ залишається відносно стабільним. Ба більше, Росія навіть встигає формувати запаси деяких видів озброєнь - наприклад, крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101. І на це, як зазначив експерт, є цілком обґрунтована причина.

Раніше повідомлялося про те, що Україна отримає доступ до нових ракет. Нові боєприпаси забезпечать тисячі одиниць щорічно і підвищать точність ураження цілей на великій дальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна отримає дуже важливі ракети. Україна отримає нові пакети військової допомоги в рамках програми PURL.

Як повідомляв Главред, Державний департамент США схвалив контрактне постачанняУкраїні авіаційних керованих боєприпасів ERAM і супутнього обладнання на загальну суму 825 мільйонів доларів.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред