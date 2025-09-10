У Росії виникли проблеми з запуском по Україні потужних ракет: в чому справа

Військово-політичний оглядач оцінив, з чим у ворога найбільші проблеми.

У ворога виникли серйозні проблеми / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Що сказав Коваленко:

Росія відчуває гострий дефіцит пускових установок

Ворог не може запускати усі "Калібри" чи Х-101, що виробляє

У країни-агресорки Росії суттєво вичерпані ресурси пускових установок та носіїв, які вона застосовує для атак на Україну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Водночас виробництво ракет в ворога більш-менш стабільне і РФ навіть вдається накопичувати, наприклад, "Калібри" та ракети Х-101. На це є вагома причина.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Які ракети частіше застосовує ворог

Через те, що до вище зазначених ракет у ворога не вистачає установок, росіянам доводиться зберігати їх надлишок, а натомість частіше запускати по Україні балістичне озброєння.

"Скільки зробили за місяць, стільки і застосували, тому іноді вони звертаються за допомогою до Північної Кореї щодо постачання КN-23", - зазначив Коваленко.

Яка головна проблема росіян

Оглядач пояснив, що говорити про дефіцит ракет, чи обмеження можливостей їх виробництва зараз не варто. Адже значно проблемніша для росіян галузь виробництва пускових установок для авіаційних та морських ударів.

Виробництво ракет і дронів в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія суттєво збільшує виробництво безпілотників. Мова йде про FPV-дрони з оптоволоконними кабелями, які ворог використовує для повітряного придушення на полі бою в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і безпілотників, що дає їй змогу створювати запаси і посилювати тиск на українську систему ППО, яка і без того працює на межі.

Напередодні авіаційний фахівець Богдан Долінце заявив, що Російська Федерація суттєво збільшує виробництво ударних безпілотників, і вже найближчим часом може досягти можливості запускати до тисячі дронів по Україні протягом однієї ночі.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

