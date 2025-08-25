Рус
Читати російською
"Це принципово": президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям

Даяна Швець
25 серпня 2025, 14:17
Президент закликає до "соціальної справедливості", вважаючи, що поляки повинні бути на рівних з українцями у своїй країні.
'Це принципово': президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українцям
Що пропонує президент Польщі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ipn.gov.pl

Головне:

  • Президент Польщі Навроцький наклав вето на закон про допомогу українським біженцям, вимагаючи змін.
  • Він хоче прив'язати соціальні виплати, зокрема 800+, до офіційного працевлаштування українців у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький застосував право вето до законопроєкту, який стосувався допомоги громадянам України. Про це повідомляє INTERIA.PL.

"Я не змінюю своєї думки і вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – зауважив політик.

Навроцький підкреслив, що, на його думку, у цьому питанні важливо дотримуватися принципу соціальної справедливості, адже поляки мають бути у рівних умовах з українцями.

"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – додав президент.

Він також повідомив, що підготував власний варіант законопроєкту.

"Я закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону. У цьому проєкті закону я також пропоную нові рішення щодо надання громадянства не тільки гостям з України, але й з інших регіонів", – сказав Навроцький.

Президент наголосив, що польське громадянство є особливо важливим і має прямий вплив на розвиток нації.

"Я вважаю, що процес надання громадянства повинен бути продовжений з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена в цей законопроєкт", – анонсував він.

Серед інших пунктів, які політик пропонує включити до документа, є посилення покарання за нелегальний перетин кордону.

"Це має бути п'ять років", – підкреслив президент.

Окрім цього, Навроцький вважає за необхідне боротися з російською пропагандою та будувати партнерські відносини між Польщею та Україною.

"Тому я пропоную включити до законопроєкту пункт "стоп бандеризму", – додав він.

Водночас президент хоче, щоб у кримінальному кодексі "бандеризм" був прирівняний до німецького нацизму.

Міжнародні відносини Польші та України - що відомо

Як писав Главред, 2 червня Кароль Навроцький став президентом Польщі. Будучи кандидатом у президенти в січні 2025 року, Навроцький заявив, що Україна не має бути в НАТО та ЄС, якщо не візьме на себе відповідальність за Волинську трагегію 1943 року. На його думку, "країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Окрім цього, ширилися чутки, що у Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною. Однак, як повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО, ця інформація не є правдивою. Це лише особиста думка польського політика, яка не впливає на ухвалення подібних рішень.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, своєю чергою, заявив, що Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання. Польща готова підтримати союзників, надавши їм необхідну інфраструктуру та логістику, якщо вони вирішать направити свої військові контингенти до нас.

Більше цікавих міжнародних новин:

Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

новини Польщі беженцы Варшава соціальні виплати міжнародна політика Польща новини України Кароль Навроцький
