Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

Юрій Берендій
10 вересня 2025, 22:10оновлено 10 вересня, 23:08
914
Відомий консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк отримав вогнепальне поранення в шию під час заходу в Юті, США.
В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо
Підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • В США стався замах на відомого активіста та соратника Трампа
  • Венс та Трамп закликали молитись за його життя
  • За попередніми даними снайпера затримано

Відомий правий активіст, прихильник та соратник чинного президента США Дональда Трампа, виконавчий директор організації Turning Point USA (TPUSA) Чарлі Кірк отримав поранення в шию під час заходу в Юті, США. Про це повідомляє Guardian.

У соцмережах поширюють відео, де видно момент нападу під час виступу Кірка під наметом на території Університету Юта-Веллі, куди він прибув у межах туру The American Comeback Tour, організованого місцевим відділенням TPUSA. На іншому записі зафіксовано, як студенти тікають після звуків пострілів.

відео дня

Деякі ЗМІ повідомляли про його загибель, однак FOX News уточнює, що соратника Дональда Трампа госпіталізували з вогнепальним пораненням.

За попередніми даними, правоохоронці затримали снайпера, який стріляв у Кірка. Активіст і блогер перебуває у критичному стані через поранення в шию.

Сенатор від штату Юта Майк Лі написав у X, що уважно стежить за ситуацією та закликав приєднатися до його молитви за Кірка і студентів.

Дивіться відео замаху на Чарлі Кірка:

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо
/ Фото: скріншот

Поліція Університету Юта-Веллі підтвердила Guardian факт стрілянини на території кампусу.

"Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошого хлопця і молодого батька", - заклика в дописі в X віце-президент США Джей Ді Венс.

Президент США Дональд Трамп також закликав молитись за Кірка.

"Чудовий хлопець від початку до кінця. Благослови його Боже", - президент США відреагував на замах у власній соцмережі Truth Social.

CNN відзначає, що Чарлі Кірк є одним із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та впливових консервативних медійних діячів у США. За словами директора агентства Каша Пателя, ФБР наразі відстежує ситуацію, пов’язану з інцидентом в Університеті Юта-Веллі.

"Наші думки з Чарлі, його близькими та всіма, кого це торкнулося. Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує поточні заходи та розслідування", — написав Патель у дописі на X.

Чарлі Кірк і Трамп

Чарлі Кірк, будучи активним прихильником Дональда Трампа, поширював його твердження про нібито фальсифікацію виборів 2020 року на користь Джо Байдена, а його організація, за даними ЗМІ, співпрацювала зі штабом Трампа під час виборчої кампанії 2024 року.

За інформацією CNN, Кірк та його рух Turning Point USA відіграли важливу роль у перемозі Трампа на виборах, і сам президент визнав його внесок у мобілізацію молодого електорату. Ще під час першої каденції Кірк встановив близькі зв’язки з Трампом та його родиною, а у травні з’явився в Овальному кабінеті, де був присутній на церемонії присяги судді Жанін Пірро.

"Я виграв у молодих людей з перевагою в 37%. Жоден республіканець ніколи не вигравав, а я виграв з перевагою в 37%. І Чарлі Кірк скаже вам, що TikTok допоміг, але Чарлі Кірк також допоміг", — сказав Трамп.

Напередодні інавгурації Трамп публічно відзначив Кірка та його команду, назвавши їх "армією молодих людей".

Скандальні заяви Чарлі Кірка щодо України та війни

Чарлі Кірк неодноразово висловлювався проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти мають залишатися всередині країни.

"Мені не подобається ідея відправляти зброю в Україну... надалі фінансувати збройний конфлікт проти Росії... це не наша боротьба, не наш конфлікт", - говорив він.

У своїх шоу та публікаціях він різко критикує адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи це "втягуванням Америки у чужу війну".

Він також називав війну в Україні "нескінченною війною", вважаючи її непереможною, і звинувачує український уряд у корупції.

"Війна в Україні — це нескінченна війна... Україна ніколи не переможе Росію — незалежно від того, скільки грошей або зброї ми їм надамо... "глибоко корумпована"... "ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші і хто їх розкрадає", - стверджував Кірк.

Нарешті, коментуючи Крим, Кірк заявляв, що "Крим неможливо повернути, крапка... його ніколи не слід було віддавати... Ніхто серйозно не заперечує, що Крим хоче бути в складі Росії", додаючи, що конфлікт в Україні стає "нерозв'язним".

Політик переконаний, що події в Україні не є ключовим питанням для пересічних американців, а Сполучені Штати повинні зосередитися на власних проблемах. Його позиція збігається з частиною республіканців, які дотримуються ізоляціоністських поглядів і закликають скоротити фінансову та військову допомогу Україні.

Пів року тому Кірк заявив, що війна вигідна українському політичному класу, а у своїх виступах ставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, називав східні регіони України "історично російськими", поширював твердження про існування в Україні американських біолабораторій і наполягав, що захист південного кордону США важливіший за український. На його думку, саме Зеленський наразі блокує можливість укладення потенційної мирної угоди.

Замах на політиків в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 липня 2024 року в Пенсильванії під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа пролунали постріли. Політик упав, після чого охоронці швидко підбігли до нього та вивели зі сцени. На правому вусі Трампа була помітна кров. Йдучи зі сцени, він підняв кулак і вигукнув щось у відповідь натовпу, після чого його посадили в автомобіль та евакуювали.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що замах на кандидата від республіканців навряд чи був інсценованим, адже ризик для життя самого Трампа та його прихильників був надто великий.

Як повідомляє New York Post із посиланням на джерела, нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

22:24Війна
В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

22:10Світ
Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:25

Хто реально може змінити гру: Хацкевич виділив фаворитів на пост тренера збірної

22:57

"Це не є нормальним": Катя Кузнєцова вперше зізналася, чому покинула бойфренда-росіянина

22:39

Предки були торговцями - які українські прізвища колись давали "бізнесменам"

22:25

Голосувала і була в захваті: Пугачова видала правду про своє ставлення до Путіна

22:24

"Це не помилка, а репетиція": який насправді меседж Путін послав НАТО

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
22:10

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомоВідео

22:07

Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

21:46

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

21:29

Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

Реклама
21:21

Розмах крил аж до 10 см: у Чорнобилі помітили аномального метелика-монстра

21:08

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

21:05

Забуте правило: як правильно проїжджати перехрестя, якщо світлофори не працюють

20:32

Головоломка для геніїв: знайти захованого коня за 10 секунд зможе не кожен

20:30

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:24

"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

20:24

Російські гівнодрони вилляли на НАТО відро помиївПогляд

20:19

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

20:08

Старий рецепт, який працює: як зібрати насіння томатів удома для кращого врожаю

20:01

"Настав час діяти": Сибіга заявив про конкретне рішення після атаки РФ

19:54

Яке авто порушило: тест ПДР, який "ламає голову" найдосвідченішим водіям

Реклама
19:45

"Гострий біль": Пугачова вперше заговорила про виїзд із терористичної Росії

19:11

Росія готує новий наступ: у ЗСУ назвали напрямок удару

19:10

Щодо нальоту Shahed-136 на Польщу: що витворила РФ?Погляд

19:05

В Україні полегшили отримання водійських прав однієї категорії - що змінилося

18:53

Найнебезпечніший день: водіїв України попередили, коли не варто сідати за кермо

18:50

Справжній магніт для комах: вчені розкрили, яких людей комарі кусають найчастіше

18:27

Коли народжуються істинні нарциси: які дати народження пов’язані з егоїзмом

18:27

РФ б'є по ядерних об'єктах в Україні, з кожним днем ризиків більше - NYT

18:23

Морква пролежить аж до весни: знадобиться лише ящик та трохи піску

18:23

"Почалось!": Трамп вперше відреагував на атаку російських дронів по Польщі

17:56

Російські ракети "Орєшнік" можуть з’явитися на секретній базі в Білорусі - ЗМІВідео

17:31

Які джинси зараз в моді: трендові моделі незамінного елементу гардеробаВідео

17:30

"Ні, Віктор": у Польщі жорстко відповіли Орбану після його заяв щодо атаки дронів

17:15

Трамп вимагає стратити "тварину", яка вбила 23-річну українку

17:12

Від чорних овець до римлян: історики розкрили, звідки походить назва Чернівців

17:00

НАТО не стане відповідати РФ 5 статтею, але може тихо передати Україні далекобійні ракети - Мельник

16:53

Ціни на долар та євро змінилися: зʼявився курс валют на 11 вересня

16:51

У Росії виникли проблеми з запуском по Україні потужних ракет: в чому справа

16:49

Долар може шалено злетіти: скільки коштуватиме валюта наприкінці 2025 року

16:41

"Не "Шахеди": розкрито, якими дронами Росія атакувала Польщу та в чому небезпека

Реклама
16:39

"Навчитися страждати": Ірина Білик зробила двозначну заяву

16:32

Підрозділи СБУ одні з кращих по ураженню противника дронами, Малюк системно розвиває цей напрям - експерт

16:08

Пам'ять про Україну: принц Гаррі повернувся зі зворушливим жестом підтримкиВідео

16:03

Простіше не буває: рецепт повидла на зиму з секретним інгредієнтом

15:57

"Пригоди Бампера і Суса" повертаються: улюблені герої розпочали зйомки другого сезону ситкомуВідео

15:36

Пекло і для кінологів, і для господарів: яку породу собаки найважче дресирувати

15:27

Кримчани чекають на удар по мосту: чим ЗСУ можуть атакувати ціль

15:25

НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

15:21

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

15:20

"Знайте, ми готові": генсек НАТО звернувся до Путіна з чітким посланням

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти