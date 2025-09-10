В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомо

Відомий консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк отримав вогнепальне поранення в шию під час заходу в Юті, США.

Підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

В США стався замах на відомого активіста та соратника Трампа

Венс та Трамп закликали молитись за його життя

За попередніми даними снайпера затримано

Відомий правий активіст, прихильник та соратник чинного президента США Дональда Трампа, виконавчий директор організації Turning Point USA (TPUSA) Чарлі Кірк отримав поранення в шию під час заходу в Юті, США. Про це повідомляє Guardian.

У соцмережах поширюють відео, де видно момент нападу під час виступу Кірка під наметом на території Університету Юта-Веллі, куди він прибув у межах туру The American Comeback Tour, організованого місцевим відділенням TPUSA. На іншому записі зафіксовано, як студенти тікають після звуків пострілів.

Деякі ЗМІ повідомляли про його загибель, однак FOX News уточнює, що соратника Дональда Трампа госпіталізували з вогнепальним пораненням.

За попередніми даними, правоохоронці затримали снайпера, який стріляв у Кірка. Активіст і блогер перебуває у критичному стані через поранення в шию.

Сенатор від штату Юта Майк Лі написав у X, що уважно стежить за ситуацією та закликав приєднатися до його молитви за Кірка і студентів.

Дивіться відео замаху на Чарлі Кірка:

/ Фото: скріншот

Поліція Університету Юта-Веллі підтвердила Guardian факт стрілянини на території кампусу.

"Помоліться за Чарлі Кірка, справді хорошого хлопця і молодого батька", - заклика в дописі в X віце-президент США Джей Ді Венс.

Президент США Дональд Трамп також закликав молитись за Кірка.

"Чудовий хлопець від початку до кінця. Благослови його Боже", - президент США відреагував на замах у власній соцмережі Truth Social.

CNN відзначає, що Чарлі Кірк є одним із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та впливових консервативних медійних діячів у США. За словами директора агентства Каша Пателя, ФБР наразі відстежує ситуацію, пов’язану з інцидентом в Університеті Юта-Веллі.

"Наші думки з Чарлі, його близькими та всіма, кого це торкнулося. Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує поточні заходи та розслідування", — написав Патель у дописі на X.

Чарлі Кірк і Трамп

Чарлі Кірк, будучи активним прихильником Дональда Трампа, поширював його твердження про нібито фальсифікацію виборів 2020 року на користь Джо Байдена, а його організація, за даними ЗМІ, співпрацювала зі штабом Трампа під час виборчої кампанії 2024 року.

За інформацією CNN, Кірк та його рух Turning Point USA відіграли важливу роль у перемозі Трампа на виборах, і сам президент визнав його внесок у мобілізацію молодого електорату. Ще під час першої каденції Кірк встановив близькі зв’язки з Трампом та його родиною, а у травні з’явився в Овальному кабінеті, де був присутній на церемонії присяги судді Жанін Пірро.

"Я виграв у молодих людей з перевагою в 37%. Жоден республіканець ніколи не вигравав, а я виграв з перевагою в 37%. І Чарлі Кірк скаже вам, що TikTok допоміг, але Чарлі Кірк також допоміг", — сказав Трамп.

Напередодні інавгурації Трамп публічно відзначив Кірка та його команду, назвавши їх "армією молодих людей".

Скандальні заяви Чарлі Кірка щодо України та війни

Чарлі Кірк неодноразово висловлювався проти масштабної підтримки України з боку США, вважаючи, що кошти мають залишатися всередині країни.

"Мені не подобається ідея відправляти зброю в Україну... надалі фінансувати збройний конфлікт проти Росії... це не наша боротьба, не наш конфлікт", - говорив він.

У своїх шоу та публікаціях він різко критикує адміністрацію Джо Байдена за допомогу Києву, називаючи це "втягуванням Америки у чужу війну".

Він також називав війну в Україні "нескінченною війною", вважаючи її непереможною, і звинувачує український уряд у корупції.

"Війна в Україні — це нескінченна війна... Україна ніколи не переможе Росію — незалежно від того, скільки грошей або зброї ми їм надамо... "глибоко корумпована"... "ми не маємо уявлення, куди йдуть гроші і хто їх розкрадає", - стверджував Кірк.

Нарешті, коментуючи Крим, Кірк заявляв, що "Крим неможливо повернути, крапка... його ніколи не слід було віддавати... Ніхто серйозно не заперечує, що Крим хоче бути в складі Росії", додаючи, що конфлікт в Україні стає "нерозв'язним".

Політик переконаний, що події в Україні не є ключовим питанням для пересічних американців, а Сполучені Штати повинні зосередитися на власних проблемах. Його позиція збігається з частиною республіканців, які дотримуються ізоляціоністських поглядів і закликають скоротити фінансову та військову допомогу Україні.

Пів року тому Кірк заявив, що війна вигідна українському політичному класу, а у своїх виступах ставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, називав східні регіони України "історично російськими", поширював твердження про існування в Україні американських біолабораторій і наполягав, що захист південного кордону США важливіший за український. На його думку, саме Зеленський наразі блокує можливість укладення потенційної мирної угоди.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 липня 2024 року в Пенсильванії під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа пролунали постріли. Політик упав, після чого охоронці швидко підбігли до нього та вивели зі сцени. На правому вусі Трампа була помітна кров. Йдучи зі сцени, він підняв кулак і вигукнув щось у відповідь натовпу, після чого його посадили в автомобіль та евакуювали.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що замах на кандидата від республіканців навряд чи був інсценованим, адже ризик для життя самого Трампа та його прихильників був надто великий.

Як повідомляє New York Post із посиланням на джерела, нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

