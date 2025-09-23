Рус
На межі катастрофи: The Telegraph про пік загрози ядерної війни

Олексій Тесля
23 вересня 2025, 12:52
Росія змоделювала нанесення тактичного ядерного удару. За цим спостерігав диктатор Володимир Путін у військовій формі.
На межі катастрофи: The Telegraph про пік загрози ядерної війни
Володимир Путін використовує ядерний шантаж

Головне:

  • Росія змоделювала нанесення тактичного ядерного удару
  • РФ дійсно розглядають ядерну зброю як бойовий потенціал

Російський диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні.

За словами аналітикині військової розвідки США Ребекки Коффлер, проліт російських дронів над Польщею та Румунією, а також заліт російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії є небезпечною ескалацією з боку Кремля. Путін, ймовірно, прагне зрозуміти, як НАТО реагуватиме на провокації, а також знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету, пише The Telegraph.

Ризик ядерної війни

Вона нагадала, що минулого тижня під час навчань "Захід-2025" Росія змоделювала нанесення тактичного ядерного удару. За цим спостерігав диктатор Путін у військовій формі.

"Багато хто вважає, що ядерна війна сьогодні неможлива. Як колишній офіцер розвідки Міністерства оборони США, який керував "червоними командами" у військових навчаннях, що симулювали конфлікт між Росією і НАТО, я тут, щоб пояснити вам, чому це неправильно. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні. "Немислиме" є більш реальним, ніж більшість готова визнати", - зазначила вона.

Вона вважає, що ні РФ, ні НАТО не хочуть прямого конфлікту, але оскільки війна в Україні триває, ризик "ненавмисної ескалації через непорозуміння стрімко зростає".

"Росіяни регулярно практикують санкціонування ударів ядерною зброєю в рамках військових навчань, коли Путін "натискає кнопку", оскільки вважають, що їхній лідер має бути психологічно готовий до цієї дії. Це результат важливого уроку, засвоєного за часів радянської епохи. Кажуть, що 1972 року тодішній генеральний секретар Леонід Брежнєв "тремтів", коли його попросили натиснути кнопку під час командно-штабних навчань, що імітували війну зі США. Він постійно запитував свого міністра оборони Андрія Гречка, "чи точно це навчання", - розповіла Коффлер.

На межі катастрофи: The Telegraph про пік загрози ядерної війни
Главред

Ядерний шантаж РФ

Це, за її словами, не означає, що Путін хоче ядерної війни, однак він і Генштаб ЗС РФ дійсно розглядають ядерну зброю як бойовий потенціал, а не просто як психологічну зброю.

"Найголовніше, що зараз між НАТО і Росією немає жодної довіри. Давні побоювання Москви щодо того, що США прагнуть зміни режиму в Росії, посилюються частими коментарями західних високопосадовців, які відкрито заявляють або натякають на свій намір перемогти російську армію, підірвати її економіку та усунути Путіна від влади. Українські удари по російській ядерній тріаді, зокрема по стратегічних бомбардувальниках, які є центральним елементом російської стратегії стримування і оборони, ймовірно, ще більше посилили ці побоювання", - додала вона.

Ядерні погрози Лукашенка: що відомо

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив думку, що Росія не зазнає поразки у війні проти України, оскільки такий результат "обійдеться занадто дорого для всіх сторін". За його словами, Москва не програє, зокрема через наявність ядерного арсеналу.

В інтерв'ю виданню Time білоруський лідер зазначив, що в разі досягнення "розумних" компромісів і початку переговорів, Росія нібито більше не буде вести війну з Україною.

Раніше в РФ заговорили про модернізацію ядерного щита. Глава "Росатому" заявив про необхідність модернізації ядерного потенціалу РФ.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддав. Засновник проекту "Реальна історія" розкрив усю правду про третій у світі ядерний арсенал і чому від нього відмовилися.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

