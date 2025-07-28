Сигнал Путіну: США вперше з 2008 року перекинули ядерну зброю до Британії

Найімовірніше, літак доставив нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі.

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США вперше з 2008 року доставили ядерну зброю до Британії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

США повернули ядерну зброю до Великої Британії

У майбутньому НАТО буде й надалі зміцнювати свою позицію стримування

Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти російському диктатору Володимиру Путіну, що вони, як і раніше, віддані європейській безпеці. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланнями на дані аналітиків у сфері оборони з відкритих джерел.

За даними ЗМІ, 16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію і місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на авіабазу в британському місті Лейкенхіт.

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За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, що базується в Європі, у польоті літака C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, і він не пролітав над територією інших країн.

Найімовірніше, літак доставив нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів холодної війни.

"Є вагомі ознаки того, що США повернули ядерну зброю до Великої Британії", - заявив Ганс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених.

Альберке заявив, що рішення залишити бортові транспондери увімкненими свідчить про те, що США хочуть показати Росії, що вони не зменшують свій ядерний потенціал у Європі. Представники НАТО відмовилися коментувати цю інформацію.

"Це тільки початок, у майбутньому НАТО буде і далі зміцнювати свою позицію стримування. Повернення ядерної зброї США до Великої Британії - це велике досягнення", - заявив він.

Інфографіка: Главред

Ядерна загроза з боку Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в лютому російські військові провели чергові навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" на Поволжі, що стало загрозливим маневром з точки зору ядерної безпеки.

Згодом стало відомо, що розвідувальні дані США вказують на те, що бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї.

Зі свого боку Олександр Хара також прокоментував загрозу ядерного удару РФ по Україні. Він нагадав, що Китай посилав диктатору РФ Володимиру Путіну закриті сигнали із закликами не застосовувати ядерну зброю.

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