УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Мирний план" Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпека

Олексій Тесля
23 червня 2023, 12:09 оновлено 23 червня, 12:41
58
"Мирні ініціативи" Китаю спрямовані на те, щоб війна припинилася на умовах РФ, впевнений Олександр Хара.
'Мирний план' Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпека
Олександр Хара попередив про небезпеку "мирного плану" Китаю / ua.depositphotos.com, УНИАН

Так званий "мирний план" Китаю щодо врегулювання в Україні орієнтується на російський порядок денний, заявив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Для китайців важливо, щоб Російська Федерація не програла цю війну. Це надзвичайно важливо, оскільки РФ відволікає ресурси європейців, насамперед американців, від стримування самого Китаю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений, що Китай підтримує Російську Федерацію і їх "мирні ініціативи" спрямовані на те, щоб забезпечити такий стан, щоб війна припинилася на умовах РФ.

"Вони говорять про суверенітет і територіальну цілісність, але дуже абстрактно. Вони жодного разу не сказали, що Росія повинна забратися з усієї міжнародно визнаної території України, включаючи АР Крим і Севастополь", — зазначив він.

За словами співрозмовника, пропозиції Китаю в нинішньому вигляді не зможуть принести мир і його мирні ініціативи не є такими, які можуть принести справедливий і тривалий мир в Україну.

"Власне, тому я абсолютно підтримую формулювання, яке було озвучене президентом України і по відношенню до китайських ініціатив, і по відношенню до ініціативи сімох лідерів африканських країн, про те, що є український мирний план, заснований на нормах і принципах міжнародного права і треба його дотримуватися", — нагадав він.

Експерт вважає, що в разі позитивного закінчення контрнаступальних дій України, роль Китаю треба зводити до мінімуму.

"І другий момент - Китай хотів би приєднатися до післявоєнного відновлення України та інвестування в Україну. Нам, звичайно, потрібна і гуманітарна допомога, і інвестиції, але не в таких обсягах і не таким способом, як це робиться в Африці, коли країни на десятки років винні свої ресурси", — додав Хара.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву, в рамках якої розповів про деталі своєї телефонної розмови з главою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами гаранта, голова Китаю Цзіньпін запевнив, що Пекін не постачає зброю Росії. При цьому китайський лідер заявив про повагу територіальної цілісності і суверенітету України.

В рамках домовленостей Зеленського і Цзіньпіна в Україну приїжджав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Зокрема, 16-17 травня Хуей був у Києві. За підсумками його візиту в офісі президента передавати, що Україна наполягає на підключенні Китаю до формули миру Києва та ознайомили китайського посланника зі змістом документа.

Далі Хуей попрямував з візитами в інші країни – Францію, Німеччину і Росію. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на своїх співрозмовників повідомило, що китайський дипломат обговорював в Європі так званий "мир в обмін на згоду України залишити окуповані території під контролем Росії". Пізніше Хуей заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Більше новин:

Олександр Хара новини Китаю війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

13:24 Україна
Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - Черник

Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - Черник

12:00 Ексклюзиви
У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

10:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:28

Удари ракетами по кораблях і літаках РФ: експерт про сценарій блокади Криму

13:24

Російські агресори вдарили по херсонським комунальникам, загинули 2 людей - ОВА

13:15

Залишилося 30 днів: дружина Тимура Мірошниченка поділилася радісною новиною з приводу прийомного сина

13:12

Ірина Білик показала рідкісне фото свого молодшого сина

13:07

Грошей побільшає і справи підуть вгору: три знаки, яким пощастить у липні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:45

Як виглядати стильно чоловікові цього літа: Микита Добринін і його модні луки

12:25

Пригожин пішов проти Кремля і вибухнув одкровеннями про війну: що він заявивВідео

12:24

Покрасувався дід: Шварценеггер довго гнав велосипед разом з молодою коханою

12:14

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на липень 2023

Реклама
12:09

"Мирний план" Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпекаВідео

12:00

Після Чонгару росіяни швидше почнуть тікати з півдня, але не з Криму - ЧерникЕксклюзив

11:56

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Mazda

11:52

Дипломат пояснив, чи великі шанси, що Китай даватиме РФ летальну зброю

11:35

Вінтажна головоломка: потрібно розгадати таємницю троянди за 20 секунд

10:48

У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

10:48

Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном

10:36

Як зрозуміти, що час прибирати цибулю з грядки: хитрість досвідчених дачників

10:15

Традиційний автопрокат і каршерінг: головна специфіка послуг новости компании

09:54

ЗСУ проломили оборону РФ і зайняли нові рубежі на південному фронті

09:51

У Буданова дали прогноз по боях на найближчі два-три місяціВідео

Реклама
09:33

Біля уламків Титаніка на дні океану загинув мільярдер і ще 4 члени екіпажу батискафа

09:14

Дантес оцінив чутки про весілля Дорофєєвої і Кацуріна

09:06

У Кремля все погано, але Путіну бояться про це доповідатиПогляд

09:01

ФРУ просить НКРЕКП і Кабмін знизити плановане зростання цін на е/е на ринку, щоб уникнути скорочення виробництва

09:00

Затишшя перед новою війною: Китай готується повертати Тайвань у 2027 році - ХараЕксклюзив

08:51

Окупанти злетіли у повітря: у Маріуполі ліквідували чотирьох офіцерів РФВідео

08:50

Скільки грошей можна отримати на пенсії із середньою зарплатою: озвучена сума

08:40

"Путін одразу впадає в істерику": Сотник розповів, що насправді відбувається в РФВідео

08:30

Мер Бучі: Розвиток місцевого самоврядування - безальтернативний шлях України до ЄС та НАТО

07:45

ЗСУ йдуть вперед на декількох напрямках і займають нові рубежі — ISW

07:27

Четверо дітей не дочекалися тата: у важких боях загинув морпіх з Чернігова

07:05

Неймовірно складна загадка: лише одиниці знайдуть м’яч серед панд за 5 секунд

07:00

День народження Френсіс Макдорманд: 5 кращих фільмів харизматичної іменинниціВідео

06:42

Під час тривоги вночі у Хмельницькому пролунали вибухи: що відомо

06:30

Чому неправильно казати "гарно виглядаєш": мовознавець вказав на поширену помилкуВідео

06:25

Як гарно одягнутися жінці в 60 років: 5 фокусів, що творять з образом дива

06:20

У Росії "простий народ" може покликати кривавого Женьку на царствоПогляд

04:05

Сотник розповів, чи є Пригожин самостійною фігурою в КремліВідео

04:00

Яке сьогодні свято 23 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

Загадка з аномалією: потрібно знайти помилку за 36 секунд

Реклама
03:03

Що можна зробити зі старого тюлю: 5 неймовірних ідей

02:30

Втрата втрат: Вірі Брежнєвій заборонили в'їзд до РФ

02:00

"Диктатори смертні" : у РФ почнеться переворот після звільнення Криму - СотникВідео

01:30

"Росіяни готові діяти": експерт розкрив, чи здатний Кремль підірвати Запорізьку АЕСВідео

00:06

"З РФ може надійти наказ на зло": ЗАЕС потрібно деокупувати - Зеленський

22 червня, четвер
23:22

"Щодня наближав перемогу": окупанти вбили українського кікбоксера

23:08

Чоловік здивував усіх: ось для чого потрібна додаткова дірка у верхній частині кросівокВідео

22:52

Лайма Вайкуле прямо розповіла про позицію Пугачової щодо війни РФ проти України

22:21

Росіяни зганьбились, запустивши новий "вкид" про "смерть" Залужного

22:17

Леся Нікітюк розсекретила вагу і пожартувала з шанувальниками

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти