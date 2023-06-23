'Мирний план' Китаю підіграє РФ: експерт пояснив, у чому небезпека

"Мирні ініціативи" Китаю спрямовані на те, щоб війна припинилася на умовах РФ, впевнений Олександр Хара.

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Олександр Хара попередив про небезпеку "мирного плану" Китаю / ua.depositphotos.com, УНИАН

Так званий "мирний план" Китаю щодо врегулювання в Україні орієнтується на російський порядок денний, заявив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

"Для китайців важливо, щоб Російська Федерація не програла цю війну. Це надзвичайно важливо, оскільки РФ відволікає ресурси європейців, насамперед американців, від стримування самого Китаю", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений, що Китай підтримує Російську Федерацію і їх "мирні ініціативи" спрямовані на те, щоб забезпечити такий стан, щоб війна припинилася на умовах РФ.

"Вони говорять про суверенітет і територіальну цілісність, але дуже абстрактно. Вони жодного разу не сказали, що Росія повинна забратися з усієї міжнародно визнаної території України, включаючи АР Крим і Севастополь", — зазначив він.

За словами співрозмовника, пропозиції Китаю в нинішньому вигляді не зможуть принести мир і його мирні ініціативи не є такими, які можуть принести справедливий і тривалий мир в Україну.

"Власне, тому я абсолютно підтримую формулювання, яке було озвучене президентом України і по відношенню до китайських ініціатив, і по відношенню до ініціативи сімох лідерів африканських країн, про те, що є український мирний план, заснований на нормах і принципах міжнародного права і треба його дотримуватися", — нагадав він.

Експерт вважає, що в разі позитивного закінчення контрнаступальних дій України, роль Китаю треба зводити до мінімуму.

"І другий момент - Китай хотів би приєднатися до післявоєнного відновлення України та інвестування в Україну. Нам, звичайно, потрібна і гуманітарна допомога, і інвестиції, але не в таких обсягах і не таким способом, як це робиться в Африці, коли країни на десятки років винні свої ресурси", — додав Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив заяву, в рамках якої розповів про деталі своєї телефонної розмови з главою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами гаранта, голова Китаю Цзіньпін запевнив, що Пекін не постачає зброю Росії. При цьому китайський лідер заявив про повагу територіальної цілісності і суверенітету України.

В рамках домовленостей Зеленського і Цзіньпіна в Україну приїжджав спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Зокрема, 16-17 травня Хуей був у Києві. За підсумками його візиту в офісі президента передавати, що Україна наполягає на підключенні Китаю до формули миру Києва та ознайомили китайського посланника зі змістом документа.

Далі Хуей попрямував з візитами в інші країни – Францію, Німеччину і Росію. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на своїх співрозмовників повідомило, що китайський дипломат обговорював в Європі так званий "мир в обмін на згоду України залишити окуповані території під контролем Росії". Пізніше Хуей заявив, що інформація не відповідає дійсності.

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