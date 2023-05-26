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Китай "запропонував" віддати території України Росії в обмін на "мир" – WSJ

Андрій Ганчук
26 травня 2023, 15:38 оновлено 26 травня, 16:10
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Китай закликає Європу до "автономії" від США і намагається розколоти західний світ, пишуть журналісти американського видання The Wall Street Journal.
Китай, Росія
Китай в Європі просуває так званий "мир в Україні" на умовах агресора Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Спеціальний представник Китаю у країнах Євразії, колишній посол Пекіна в країні-агресорі Росії Лі Хуей під час свого візиту до країн Європи просував позицію, згідно з якою європейські країни повинні вести автономну від США політику і закликати до негайного припинення вогню в Україні за умови, яка передбачає, що окуповані російськими військами території, мовляв, "повинні залишитися під контролем Москви".

Журналісти The Wall Street Journal опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що посланник Китаю Лі Хуей під час свого візиту до Європи демонстрував чіткий сигнал – союзники США в європейських країнах, мовляв, повинні вести автономну політику від Вашингтона. Ситуація свідчить про спробу Китаю розколоти Захід.

Більш того, за даними співрозмовників видання, в рамках такої політики країни Європи нібито повинні закликати до "негайного припинення вогню в Україні" зі збереженням поточного стану речей на фронті.

"Китайський посланник, спрямований для просування мирного плану Пекіна щодо України, ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини свого меншого сусіда, які вона зараз окупує. Західні чиновники знайомі з перемовинами в столицях по всьому континенту", - зазначено в статті.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 28 квітня розповів деталі своєї телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами українського гаранта, китайський лідер запевнив, що Пекін не постачає озброєння агресору Росії. Також Цзіньпін заявив про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України.

Зеленський і Цзіньпін домовилися про те, що Китай відправить свого представника по Євразії Лі Хуея з візитом в Україну, Францію, Німеччину, Польщу і Росію для перемовин про можливе політичне завершення війни.

16-17 травня Хуей був у Києві. В Офісі президента за підсумками перемовин повідомили, що Україна наполягає на приєднанні Китаю до формули миру Києва.

Представники Києва розповіли посланнику про український документ.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін 25 травня зробила заяву, в якій сказала, що війна Росії проти України почалася через, мовляв, "проблеми, що накопичилися в управлінні безпекою Європи". Війну вона назвала нібито "кризою" і не сказала прямо, що Росія є агресором, яка напала на Україну.

Дивіться відео, як Китай посунув Росію в її "вотчині" Центральної Азії:

Інші новини:

The Wall Street Journal новини Китаю війна Росії та України
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