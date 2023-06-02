У Китаї заявили, що поставки зброї в Україну нібито "підвищують напруженість".

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Китай вимагає від Заходу припинення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Спеціальний представник Китаю по Євразії Лі Хуей цинічно закликав Захід припинити постачати в Україну зброю, яку українські військові використовують для захисту своїх територій. Він хоче, щоб Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, таку заяву китайський представник зробив на пресконференції в Пекіні після візиту в країни Європи. Він переконує, що саме військова допомога "підвищує напруженість".

"Китай вважає, що якщо ми дійсно хочемо покінчити з війною, врятувати життя і встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – сказав Лі Хуей.

Лі Хуей провів своє турне по європейських країнах 15-28 травня і зізнався, що воно не принесло відчутних результатів. Тепер Пекін не виключає можливість проведення додаткових поїздок для "політичного врегулювання" ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що спеціальний представник Китаю в країнах Євразії, колишній посол Пекіна в країні-агресорі Росії Лі Хуей закликав до припинення вогню в Україні на умовах, які передбачають передачу Росії окупованих територій. Повідомлялося, що Лі Хуей вів політику з метою розколу Заходу.

Однак пізніше це прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що особисто розмовляв з колегами їх Варшави, Берліна, Брюсселя і Парижа, які заперечували подібні заяви.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами в тих столицях, які Лі Хуей відвідував, і жоден не підтверджує, що озвучувалися або велися переговори навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні перебувають окупанти", – сказав Кулеба.

Дивіться відео про те, до чого Китай схиляє Україну:

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