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"Путін цього боїться": Зеленський назвав основні пункти Саміту миру у Швейцарії

Юрій Берендій
9 травня 2024, 17:23
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Володимир Зеленський зазначив, що очільник Кремля Путін боїться проведення Саміту миру через те, що світова більшість буде примушувати РФ до миру.
'Путін цього боїться': Зеленський назвав основні пункти Саміту миру у Швейцарії
Путін намагатиметься зірвати проведення Саміту миру в Швейцарії / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін буде намагатись зробити все для того, щоб зірвати проведення Саміту миру, запланованого на 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві 9 травня.

За його словами, саміт має стати можливістю відновлення та забезпечення справедливого миру для України і всієї Європи. Він додав, що російський диктатор Путін спробує його зірвати у політичний та військовий способи.

"Він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру. Боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру", – сказав Зеленський.

відео дня

Що будуть обговорювати на Саміті миру у Швейцарії

За словами президента України Володимира Зеленського в ході проведення у Швейцарії Саміту миру країни-учасниці розглянуть питання повернення полонених у форматі "всіх на всіх", цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також питання ядерної і продовольчої безпеки.

"Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що на саміті будуть присутні ті країни, які дійсно прагнуть до миру. Він також наголосив на необхідності "поставити на місце" очільника Кремля Володимира Путіна, оскільки він не зупиниться на Україні.

"Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія - велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть", - зазначив Президент України.

Він додав, що для остаточної перемоги над РФ окрім військового аспекту важливий і політичний компонент, одним з яких є Саміт миру.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо про проведення Саміту миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Офіс президента України повідомив про проведення у Швейцарії 15-16 червня Саміту миру, з участю лідерів держав усіх континентів.

Учасники Саміту миру планують розробити спільну переговорну позицію 15-16 червня в Швейцарії, яку потім передадуть Росії. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, коментуючи інтерв'ю заступника начальника Головного Управління Розвідки Вадима Скібіцького.

Шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже у червні. Україна готується до проведення глобального Саміту миру, на якому будуть обговорюватися механізми примусу агресора Росії до прийняття мирних ініціатив. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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війна в Україні Володимир Зеленський Формула миру Зеленського Саміт миру
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