Росія планує зірвати "саміт миру" влітку: Зеленський випустив заяву

Президент вказав, що має дані української розвідки щодо намірів ворога.

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Саміт миру пройде у Швейцарії в червні / Колаж Главреда. Фото: ОП

Росія намагатиметься зірвати саміт миру щодо України у Швейцарії в червні, поділився президент Володимир Зеленський у розмові з західними дипломатами у середу, 24 квітня.

Президент послався на дані української розвідки. За його словами, ідеться про "конкретний план", як "зменшити" кількість країн-учасниць саміту.

"У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше", - розповів Зеленський. відео дня

Президент обіцяв поділитися усіма наявними розвідданими з європейськими спецслужбами й лідерами.

"Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, розвідок про конкретні плани й пункти Росії. Ми повинні працювати у єдності заради справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Ініційований Україною Глобальний саміт миру відбудеться 15–16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн. Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті "Групи семи" в Італії 13–15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Війна в Україні - прогноз на весну-літо

В інтервʼю ВВС очільник розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що на Україну найближчим часом чекає важкий період на фронті. Ситуація може загостритися у період середина травня - початок червня цього року. Але ця ситуація буде не катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

На думку експерта Івана Киричевського, цю заяву Буданова не варто сприймати як тривожний сигнал. Навпаки - представники воєнного командування натякають, що щодо намірів ворога є усі необхідні дані.

У матеріалі Atlantic Counsil вказувалося, що новий наступ РФ може співпасти або накластися на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, присвячений 75 річниці. Зокрема, Путін може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначатиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви.

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