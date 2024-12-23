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Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

Руслана Заклінська
23 грудня 2024, 11:41
4018
Пхеньян модернізує ракети та артилерію за допомогою російських фахівців.
Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ
КНДР масово озброює Росію / Колаж: Главред, фото: KCNA, kremlin.ru

Коротко:

  • Північна Корея значно наростила виробництво та постачання зброї для РФ
  • Кремль надає КНДР гроші та нафту за допомогу
  • Кім Чен Ин заробив близько $5,5 млрд за співпрацю з Росією

Північна Корея розширила виробництво зброї і значно збільшила постачання боєприпасів до Росії. В обмін на це КНДР отримує гроші та нафту від Кремля. Про це пише The Wall Street Journal.

Згідно з даними урядів США та Південної Кореї, КНДР вже передала Росії близько 20 тисяч контейнерів боєприпасів — від старих артилерійських снарядів 122 і 152 мм до новітніх балістичних ракет класу Hwasong-11. Водночас українські офіційні особи стверджують, що режим Кім Чен Ина поставив Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і більше 100 ракет Hwasong-11.

відео дня

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що близько 60% артилерійських та мінометних снарядів, що використовуються Росією в Україні, надходять із КНДР. Крім цього, близько третини російських балістичних ударів по Україні у 2024 році здійснили за допомогою північнокорейських ракет.

Додатково, за даними WSJ, Пхеньян нещодавно поставив Росії 170-міліметрові самохідні гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню.

Ці поставки дозволили РФ значно поповнити дефіцит боєприпасів після ведення майже трьох років інтенсивної війни в Україні. Артилерія, ракети та системи залпового вогню доставляються до Росії морем та залізницею і обсяг таких перевезень досяг рекордних значень.

Наразі Північна Корея постачає не лише старі, а й нові боєприпаси. Наприклад, 240-міліметрові РСЗВ були оснащені новими системами наведення та управління, а великі 600-міліметрові ракети KN-25 були модернізовані за допомогою російських фахівців.

Зростання залізничних перевезень через кордон Росії та Північної Кореї на переході Туманган-Хасан стало очевидним після вересневої зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна. Кількість вагонів на цих рейках збільшилася втричі.

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ
Ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Зростання виробництва в КНДР

Посадовці Південної Кореї повідомили, що близько 200 заводів у Північній Кореї, що займаються виробництвом боєприпасів, працюють на повну потужність. При цьому, Росія надає Пхеньяну паливо та обладнання для підтримки виробничих процесів.

Дослідження супутникових знімків від компанії SI Analytics показують, що на заводах у Північній Кореї, які виготовляють ракети класу Hwasong-11, активно триває будівництво нових об'єктів. На світлинах можна розгледіти будівництво нового корпусу, ймовірно, для приховування обсягів виготовленої продукції.

Експерт із Сеула Олена Гусейнова зазначає, що за весь період співпраці з Росією Кім Чен Ин міг заробити до $5,5 мільярдів. Водночас Росія може додатково виплачувати Пхеньяну до $572 мільйонів на рік за надані війська — близько 12 тисяч осіб.

Допомога КНДР у війні РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, КНДР планує відправити в РФ дрони і додаткові війська. Наразі Північна Корея постачає Росії пускові установки залпового вогню та самохідну артилерію.

Також КНДР могла передати Росії балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2 (KN-15). Цей крок може бути частиною прагматичної стратегії КНДР для перевірки ефективності своїх ракет у бойових умовах.

Крім цього, Міністерство оборони США повідомило, що північнокорейські війська втратили кілька сотень осіб під час боїв у Курській області Росії. За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 солдатів КНДР загинули, а понад тисяча отримали поранення.

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