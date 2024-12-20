Знищено сотні північнокорейців: Пентагон розкрив втрати КНДР на Курщині

Представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер розповів про втрати військ КНДР.

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Названо втрати КНДР у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У США озвучили дані про втрати північнокорейських військових

Кілька сотень військових втратили сили КНДР

Міністерство оборони США озвучило свіжі дані про втрати північнокорейських військових унаслідок участі в боях у Курській області.

Деталі розкрив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу, повідомляє Радіо Свобода.

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"Я б сказав, що на даному етапі, за нашими оцінками, кілька сотень втратили сили КНДР, які варіюються від убитих у бою до поранених. Я не буду робити розбивку (на поранених або загиблих), але кілька сотень", - сказав він.

/ Инфографика: Главред

Зазначимо, що за даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 солдатів Північної Кореї, дислокованих у Росії, було вбито, ще тисяча - дістали поранення під час боїв з українськими силами в Курській області Росії. Сеул також заявив про ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання своїх сил для допомоги Росії, незважаючи на втрати.

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Раніше повідомлялося про те, що південнокорейський депутат Лі Сон Квен, посилаючись на розвіддані, заявив, що в Курській області було вбито приблизно 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, а ще приблизно 1000 солдатів дістали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів із КНДР. Українська розвідка зафіксувала понад 12 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни на боці Росії.

Як повідомляв раніше Главред, втрати серед солдатів КНДР на Курському напрямку перевищили 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських військових і часто кидають їх у піхотні штурми без належної підготовки.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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