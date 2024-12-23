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Понад 1000 солдатів вбиті та поранені: ЗСУ показали, як знищують військових КНДР

Маріна Фурман
23 грудня 2024, 10:05
839
Екіпаж ССО ліквідував у Курській області за 3 дні 77 північнокорейських військових.
войска КНДР
Операція в Курській області триває / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

  • Українські бійці продовжують проводити операцію в Курській області
  • Втрати вбитими та пораненими перевалили за 1000 корейців
  • ССО за три дні ліквідували 77 північнокорейських солдатів

Військові з Північної Кореї зазнають значних втрат у боях у Курській області (РФ) під час проведення у регіоні операції Силами оборони України. Про це пише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

За його словами, втрати вбитими та пораненими перевалили за 1000 корейців.

відео дня

Він також додає, що Путін перетворив частину території Росії на полігон.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Тим часом бійці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України завдають суттєвих втрат військам противника у Курській області, зокрема солдатам КНДР. Лише за три дні один екіпаж українських захисників ліквідував у регіоні 77 північнокорейських солдатів.

Українські захисники оприлюднили в Telegram відео з роботою воїнів 8-го полку ССО ЗСУ. На кадрах було видно, як бійці ЗСУ ліквідують особовий склад північнокорейського контингенту "у чистому полі". Водночас противник намагається втекти від українських безпілотників на різноманітних локаціях. Але це ворожій армії - не вдається.

У Силах спецоперацій повідомили, що, крім знищення зазначеної кількості солдатів КНДР за вказаний період, було поранено ще понад 40 військовослужбовців з Північної Кореї.

Також було знищено 12 одиниць автомобільної техніки, 3 - баггі та ББМ.

В ССО додали, що операція в Курській області триває.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ знищують солдатів КНДР:

Понад 1000 солдатів вбиті та поранені: ЗСУ показали, як знищують військових КНДР

Участь військових КНДР у війні проти України - останні новини

Як писав Главред, втрати серед солдатів КНДР на Курському напрямку перевищили 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських військових і часто кидають їх у піхотні штурми без належної підготовки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів із КНДР. Українська розвідка зафіксувала понад 12 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни на боці Росії.

Нещодавно керівник ЦПД зауважив, що в Курській області Росії військовослужбовці КНДР демонструють "досить незвичайну" реакцію на дрони. За його словами, у загиблих КНДРівців перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БПЛА, це може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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