Кім Чен Ин може відправити в РФ дрони і додаткові війська - корейська розвідка

Пхеньян хоче отримати практичний досвід ведення війни і модернізувати свою систему озброєнь.

https://glavred.net/world/kim-chen-yn-mozhet-otpravit-v-rf-drony-i-dopolnitelnye-voyska-koreyskaya-razvedka-10624499.html Посилання скопійоване

Пхеньян може відправити в Росію дрони і нові війська / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео SPRAVDI, Главред

Коротко:

КНДР може передати Росії дрони-камікадзе

Пхеньян готується до збільшення кількості своїх військ у Росії

Північна Корея готується розгорнути додаткові війська в Росії та надати Кремлю військову техніку, зокрема дрони-камікадзе. Про це повідомляють розвідувальні служби Південної Кореї.

Як пише Yonhap News Agency, кількість жертв серед військових КНДР на війні в Україні оцінюють зараз у приблизно 1100 осіб. При цьому не уточнюється - йдеться про загиблих чи поранених, або загалом про санітарні та літальні втрати разом.

відео дня

"Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (у Росії)", - йдеться в повідомленні.

При цьому зараз КНДР поставляє в РФ 240-міліметрові пускові установки залпового вогню і 170-мм самохідну артилерію.

У південнокорейському військовому відомстві також розповіли про "деякі ознаки" того, що Північна Корея переходить до виробництва і постачання дронів-камікадзе, які "вперше були представлені під час інспекції Кім Чен Ина (лідера КНДР) у листопаді".

В Об'єднаному комітеті начштабів Південної Кореї пояснили цей крок бажанням Пхеньяну отримати практичний досвід ведення війни та модернізувати свою систему озброєнь.

​Армія КНДР - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Участь військ КНДР у війні РФ проти України - останні новини

Президент України Зеленський попереджав, що кількість військових КНДР, розміщених на території країни-агресора РФ, досягла 11 тисяч. Надалі вона може зрости до 100 тисяч військових.

Як повідомляв Главред, південнокорейський депутат Лі Сон Квен, посилаючись на розвіддані, заявив, що в Курській області було вбито приблизно 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, а ще приблизно 1000 солдатів дістали поранення.

Росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів із КНДР. Українська розвідка зафіксувала понад 12 тисяч північнокорейських військових, залучених до війни на боці Росії.

Тим часом полонені російські окупанти поскаржилися на військових КНДР, яких режим Кім Чен Ина відправив до Росії для участі у війні проти України. За словами загарбників, північнокорейці поводяться зухвадл та нерозважливо і часом відкривають вогонь проти своїх земляків і військових РФ.

Інші новини:

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред