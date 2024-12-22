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Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

Олексій Тесля
22 грудня 2024, 17:14
82
Робоча дальність ракети Pukguksong-2 може бути до 2000 кілометрів.

Pukguksong-2
РФ могли передати ракету Pukguksong-2 / Колаж: Главред, фото скріншот

Важливо:

  • РФ могла отримати ракети середньої дальності Pukguksong-2
  • Робоча дальність ракети від 1200 до 2000 км

КНДР могла передати країні-агресору РФ пускові балістичних ракет середньої дальності Pukguksong-2, які в американській класифікації відомі як KN-15.

відео дня

У Мережі з'явилося відповідне відео з черговим ешелоном озброєння і військової техніки з КНДР, яке нібито було зафіксоване в Тюменській області, повідомляє Defense Express.

Як і більшість озброєнь у КНДР, ракета Pukguksong-2/KN-15 створювалася в умовах підвищеної секретності, тож відповідно і дані щодо тактико-технічних характеристик цього озброєння є доволі умовними, а передусім стосовно дальності цієї балістичної ракети, зазначають військові аналітики.

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ 'секретну' балістику – ЗМІ
/ Инфографика: Главред

Що відомо про Pukguksong-2

Зазначається, що робоча дальність ракети може бути до 1200-1300 км, за даними від деяких джерел вона становить від 2000 км, а також подекуди вказується показник у понад 3000 км, але ймовірно це число - це вже суто пропагандистські фантазії.

Ракета Pukguksong-2, по суті, є наземним варіантом балістичної ракети Pukguksong-1, яка призначена для пусків з підводних човнів. За неофіційними даними, розробка ракети Pukguksong-2 могла стартувати ще до 2014 року, скільки загалом часу пішло на створення цієї ракети сьогодні невідомо.

Pukguksong-2 являє собою твердопаливну двоступеневу ракету. Її габарити становлять орієнтовно 9 м завдовжки та 1,5 м у діаметрі. Що стосується пускової, то з урахуванням місцевості КНДР для неї було обрано гусеничне шасі, вказується в матеріалі.

"Якщо КНДР дійсно передала РФ свої балістичні ракети Pukguksong-2, то безпосередньо для Північної Кореї такий крок може мати суто прагматичну мету перевірити ефективність своїх ракетних систем безпосередньо на полі бою з огляду на те, що станом на сьогоднішній день фахівці відзначають низьку ефективність іншого північнокорейського озброєння, а саме KN-23, яке РФ фактично використовує як зброю терору", - додали в Defense Express.

Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що у США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні. США також не можуть незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів на Курщині.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці удару ракетами Storm Shadow. У результаті могли бути знищені офіцери з КНДР.

Як повідомляв Главред, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових з КНДР, які були переодягнені в російську військову форму.

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Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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