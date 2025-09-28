Рус
"Нехай спробують": Лукашенко пригрозив НАТО "війною на всі гроші" через РФ

Руслана Заклінська
28 вересня 2025, 17:41
Самопроголошений президент Білорусі погрожує відповіддю, якщо Польща почне збивати російську авіацію.
Лукашенко пригрозив "війною на всі гроші" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Що сказав Лукашенко:

  • Якщо Польща або інша країна НАТО збиватиме російські літаки, то Білорусь "воюватиме на всі гроші"
  • Ідея збивати російську авіацію "непродумана" та "дурна заява"
  • Треба заспокоїтися і співпрацювати

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував погрозами на згадки в НАТО про можливість збивати російські літаки. Якщо Польща або інша країна Альянсу вдасться до таких дій, то Мінськ "воювати на всі гроші". Про це повідомив Telegram-канал "Пул першого".

Лукашенко поставив під сумнів реалістичність сценарію, за якого країни НАТО почнуть збивати російську авіацію над білоруською територією. Водночас пригрозив миттєвою відповіддю у разі таких кроків.

"Що, вони зіб'ють на нашій території літальні апарати, літаки, вертольоти і так далі? Припустимо, Біловезька пуща, туди часто літаю, це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що, гелікоптер президента зіб'ють чи якийсь військовий гелікоптер супроводу? Так відповідь же прилетить миттєво", - сказав Лукашенко.

Лукашенко традиційно звинуватив НАТО у нагнітанні ситуації, заявивши, що Альянс "лякає нас" нападом, і через це нібито буде "захищатися" і "ледь не на нас нападатиме".

"(У мене є - ред.) надія і віра в польський народ. Вони їм (владі - ред.) не дадуть їхнім амбіціям розгулятися. Те, що вони заявили, будуть збивати, ну, нехай спробують, зіб'ють. Або над Калінінградом там зіб'ють щось російське. Ну, нам доведеться... тоді воювати на всі гроші... Це треба? Ні", - заявив самопроголошений президент.

На його думку, гучні заяви Польщі потрібні лише для того, щоб "втихомирити" частину суспільства. Лукашенко також згадав, що Білорусь нібито попередила поляків, коли на територію Польщі летіли дрони, і Мінськ їх навіть збивав. Він назвав заяви про збиття російських апаратів "непродуманою" та "дурною заявою".

"Треба заспокоїться, співпрацювати, дружити. І допомагати, особливо тим, хто живе по інший бік кордону, допомагати займатися виробництвом, бізнесом, сільським господарством. Люди повинні дружити... Так вони що, за це будуть наші літаки і вертольоти збивати чи російські? Я вважаю, що це непродумана така заява, дурна заява. Так діяти не можна, сусіди так не працюють", - додав він.

Чи може ЄС збивати дрони над Україною - думка експерта

Після інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі, у Варшаві та серед частини союзників НАТО знову заговорили про ідею створення безпольотної зони над Україною та про перехоплення ударних БПЛА до того, як вони досягнуть території ЄС. Однак навіть у разі ухвалення політичного рішення про запровадження такої зони залишаються глибокі технічні та оперативні питання щодо її ефективності, пояснив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, Європа майже не має ефективних засобів протидії цим дронам, а застосування винищувачів або дорогих ракет для їхнього збиття - малоефективне й економічно невиправдане.

"Використовувати для цього літаки-винищувачі - повна дурість. Адже збивати "Шахеди" дорогими ракетами, які доступні в Європі і коштують від 350-400 тис. доларів за одиницю (наприклад, Sidewinder останніх версій), або кулеметами, коли швидкість їхньої роботи часто менша за швидкість "Шахеда", - малоефективно", - пояснив Криволап.

Заліт російських БпЛА до Польщі - новини за темою

Після того як Росія порушила повітряний простір кількох держав ЄС, серед європейських лідерів активізувалися обговорення ініціативи щодо створення так званої "стіни дронів". За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, протягом наступного року ЄС зможе значно посилити свої спроможності з виявлення та моніторингу безпілотних літальних апаратів. Водночас для повноцінного запуску комплексної оборонної системи, яка охоплювала б як суходіл, так і морські кордони, знадобиться більше часу.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ці атаки є свідомим кроком Кремля до ескалації. У країнах-членах НАТО наголошують, що такі вторгнення не могли бути випадковими.

Як повідомляв Главред, Польща планує змінити закон про розгортання військ за кордоном, щоб дозволити збивати російські дрони над Україною без погодження з НАТО чи ЄС. Раніше для цього потрібні були схвалення Альянсу та іноземної держави.

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

