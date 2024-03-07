Медведєв вибухнув істерикою, бо не вдалося вбити Зеленського ракетою: "Прикро якось"

Пособник російського диктатора Путіна почав доводити, нібито насправді окупанти не цілилися по Зеленському.

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Медведєв вибухнув істерикою, бо не вдалося вбити Зеленського ракетою/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Заступник голови Ради Федерації країни-агресорки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв вибухнув істеричною заявою після новини про те, що російська ракета у середу, 6 березня, розірвалася неподалік від кортежу президента України Володимира Зеленського.

Путінський прихвостень у своїй заяві, яку він опублікував у мережі, почав доводити, нібито "усім очевидно, що жодного удару по кортежу в Одесі не було".

Він поділився своїм переконанням, що начебто російські окупанти влучили б у ціль, якби таку мету було поставлено.

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Розсипавшись в образах на адресу глави Української держави, пособник російського диктатора заявив, що "не має значення", хто є президентом України. Але, мовляв, йому "прикро все одно якось", що не вдалося вбити Зеленського.

Удар по Одесі під час перебування там Зеленського

Нагадаємо, у середу, 6 березня, Росія вдарила ракетами поблизу кортежу Зеленського в Одесі. Вибух в Одесі стався за 150 метрів від місця розташування місії Греції, до складу якої входять дев'ять осіб. Грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс на тлі обстрілу біля кортежу Зеленського в Одесі підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із президентом України перебував у порту.

Після цього з’явилися дані про наслідки удару по Одесі. За інформацією військових, обстріл РФ здійснила балістичною зброєю. Удар прийшовся по портовій інфраструктурі Одесі загинуло п’ятеро людей, повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. У той же час спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк заперечила, що ціллю атаки противника був Володимир Зеленський.

Пізніше у CNN з посиланням на джерела повідомили, що ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. За інформацією джерела, колона автомобілів, у якій їхали лідери з візитом до міста, почула наслідки удару і побачила "грибовидну хмару" диму.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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