Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN

За даними ЗМІ, візит Володимира Зеленського до Одеси на переговори із прем'єр-міністром Греції 6 березня є одним із найнебезпечніших для нього.

https://glavred.net/ukraine/obstrel-odessy-raketa-vzorvalas-v-500-metrah-ot-kortezha-zelenskogo-cnn-10547987.html Посилання скопійоване

Російська ракета влучила за 500 метрів від кортежу Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі під час час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Російська балістична ракета вибухнула на відстані в 500 метрів від українського президента та прем'єр-міністра Греції. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

За інформацією джерела, колона автомобілів, у якій їхали лідери з візитом до міста, почула наслідки удару і побачила "грибовидну хмару" диму.

"П'ятеро людей загинули в результаті удару, ще більше були поранені, повідомив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук, хоча ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали", - йдеться в матеріалі. відео дня

Наголошується, що президент України Володимир Зеленський часто ризикує та відправляється на лінію фронту, а також приймав десятки світових лідерів в Україні за часів війни з Росією, але атака в середу може бути одним з найнебезпечніших візитів для президента.

"Те, що удар стався поблизу Міцотакіса, лідера країни-члена НАТО, також підкреслює ризики таких візитів та можливі глобальні наслідки конфлікту", - резюмують журналісти.

Зеленський повідомив, що був досить близько, щоб бачити і чути удар.

"Ми бачили цей удар сьогодні. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, де страйкувати. Я знаю, що сьогодні були жертви, я ще не знаю всіх деталей, але я знаю, що є загиблі і поранені", - сказав Зеленський з Одеси в середу. Ми повинні захищати себе в першу чергу. Найкращий спосіб зробити це - за допомогою системи протиповітряної оборони", - додав він.

Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, яке зазнало величезних збитків від багатомісячних російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

"Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян", - сказав Міцотакіс журналістам пізніше в середу.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Удар по Одесі 6 березня

У результаті ракетного удару російських сил на портову інфраструктуру Одеси у середу, 6 березня, загинуло п'ятеро людей, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі для "Української правди".

Цілью атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського.

Російські окупанти підтвердили завдання ракетного удару по Одесі в середу, 6 березня. За їхніми словами, ракету спрямовували на об'єкт у портовому районі міста, де, за їхніми даними, знаходився ангар з морськими дронами, призначеними для виконання бойових завдань.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.