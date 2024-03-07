УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN

Юрій Берендій
7 березня 2024, 09:22
За даними ЗМІ, візит Володимира Зеленського до Одеси на переговори із прем'єр-міністром Греції 6 березня є одним із найнебезпечніших для нього.
Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN
Російська ракета влучила за 500 метрів від кортежу Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі під час час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Російська балістична ракета вибухнула на відстані в 500 метрів від українського президента та прем'єр-міністра Греції. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

За інформацією джерела, колона автомобілів, у якій їхали лідери з візитом до міста, почула наслідки удару і побачила "грибовидну хмару" диму.

"П'ятеро людей загинули в результаті удару, ще більше були поранені, повідомив речник ВМСУ Дмитро Плетенчук, хоча ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали", - йдеться в матеріалі.

відео дня

Наголошується, що президент України Володимир Зеленський часто ризикує та відправляється на лінію фронту, а також приймав десятки світових лідерів в Україні за часів війни з Росією, але атака в середу може бути одним з найнебезпечніших візитів для президента.

"Те, що удар стався поблизу Міцотакіса, лідера країни-члена НАТО, також підкреслює ризики таких візитів та можливі глобальні наслідки конфлікту", - резюмують журналісти.

Зеленський повідомив, що був досить близько, щоб бачити і чути удар.

"Ми бачили цей удар сьогодні. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, де страйкувати. Я знаю, що сьогодні були жертви, я ще не знаю всіх деталей, але я знаю, що є загиблі і поранені", - сказав Зеленський з Одеси в середу. Ми повинні захищати себе в першу чергу. Найкращий спосіб зробити це - за допомогою системи протиповітряної оборони", - додав він.

Міцотакіс розповів, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, яке зазнало величезних збитків від багатомісячних російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.

"Незабаром після цього, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Я думаю, що для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут відбувається справжня війна. Щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт, солдатів, вона зачіпає наших невинних співгромадян", - сказав Міцотакіс журналістам пізніше в середу.

Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Удар по Одесі 6 березня

У результаті ракетного удару російських сил на портову інфраструктуру Одеси у середу, 6 березня, загинуло п'ятеро людей, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі для "Української правди".

Цілью атаки був кортеж президента України Володимира Зеленського.

Російські окупанти підтвердили завдання ракетного удару по Одесі в середу, 6 березня. За їхніми словами, ракету спрямовували на об'єкт у портовому районі міста, де, за їхніми даними, знаходився ангар з морськими дронами, призначеними для виконання бойових завдань.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський
Реклама

Головне за день

"РФ воюватиме ще мінімум 2 роки": у Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"

"РФ воюватиме ще мінімум 2 роки": у Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"

10:11 Україна
Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN

Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN

09:22 Україна
Китай готується до відкритої війни з Тайванем: у Reuters розкрили плани Пекіна

Китай готується до відкритої війни з Тайванем: у Reuters розкрили плани Пекіна

09:07 Світ
Всі головні новини

Популярне

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним 37928

Козловський розповів, що Кондратюк відмазав синів від служби, та обізвав Путіним

«БФ «Велич Життя», БФ «Скарбниця нації», компанія «Listmann GmbH & Co” спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар». 16456

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар".

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критика 11860

Гороскоп на березень: Ракам - фінансовий успіх, Скорпіонам - критика

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ 7311

Потужний вибух: РФ обстріляла Одесу під час візиту Зеленського - ЗМІ

Останні новини

10:26

"50% її суті - Росія": Алан Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару

10:15

Війська РФ намагаються прорватися: майор назвав ділянку фронту, де ЗСУ їх б'ють

10:11

"РФ воюватиме ще мінімум 2 роки": у Литві назвали 3 причини, які тримають Росію "на плаву"

10:10

Зібрали величезну кількість військ: офіцер ЗСУ назвав найважчі ділянки фронту

09:56

"Чекаємо на концерті": несподіване повернення Потапа і Каменських в Україну

Частину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризикуЧастину українців можуть позбавити пенсій вже 1 квітня: хто в зоні ризику
09:51

Чи можна зняти печію в домашніх умовах: поради та рекомендаціїВідео

09:45

Привітання з 8 березня - красиві слова і чарівні картинки

09:22

Обстріл Одеси: ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу Зеленського - CNN

09:09

У стосунках Росії і Китаю пробіг холодокПогляд

Реклама
09:07

Китай готується до відкритої війни з Тайванем: у Reuters розкрили плани Пекіна

08:43

Росіяни змогли просунутись на кількох напрямках: в ISW розповіли про хід боїв

08:11

Україна готувалася до ядерного удару РФ: ексспікер Генштабу назвав "мету" і терміни

07:41

Матиме вирішальне значення: в ISW назвали головну умову для контрнаступу ЗСУ

07:35

Головоломка для перевірки IQ: тільки найуважніші знайдуть кота за 11 секунд

06:47

Ліквідація чи об’єднання міністерств: "прості рішення" нас доб'ютьПогляд

06:42

Україна може отримати негайну військову допомогу від США: що відомо

05:34

Щітка для волосся буде, як нова: як легко почистити гребінець

04:47

ЗСУ атакують окупантів гелікоптерами, які США закупили у Росії - ЗМІ

03:40

"За штурвалами сиділи підполковники і майори": в РФ проблеми з пілотами через дії ЗСУ

03:00

Дружина Мурата Налчаджиоглу показалася з дитиною, поки він відпочиває з коханкою

Реклама
02:45

США масово перекидають війська до Європи: полковник ЗСУ назвав головну метуВідео

02:26

Розмова з Богом: Мадонна озвучила своє перше слово після виходу з коми

01:31

Ще й пахнути буде: як видалити цвіль у ванній за ніч

00:38

"Увечері його вже не стало": Фагот Михайлюта розповів про втрату побратима

06 березня, середа
23:40

"Мільйон уже пішов служити": в ЗСУ назвали, скільки чоловіків можуть мобілізувати

23:38

Хто став таємною дружиною Віталія Козловського - ЗМІ

23:19

Алла Пугачова потролила путініста Михайлова і пройшлася по ньому гострим слівцем

23:02

Колишня стриптизерка погрожує принцу Гаррі "злити" його оголені фото

22:48

"Вікно можливостей з тріском закривається": Дикий розповів, коли зупиниться наступ РФ

22:47

Кірбі про план "Б" допомоги США: завжди розглядаємо інші можливості

22:38

У принца Вільяма зробили різку заяву про здоров'я його дружини Кейт Міддлтон

22:32

У Раді розповіли, яке покарання придумали для ухильників від мобілізації

22:23

"Невпізнанна": РосЗМІ здивували фото відкинутої Кабаєвої

21:57

Хвора Шеннон Доерті шокувала історією про бійку з колегою по "Беверлі-Гіллз"

21:43

У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

21:05

Допущені МОК білоруські гімнастки виступили перед Лукашенком в академії Кабаєвої

20:59

Окупанти застрягли під Авдіївкою: в ЗСУ назвали новий "важливий" напрямок для РФ

20:08

Співала під кадри з Путіним і зброєю: Повалій у РФ знялася в пропагандистському кліпі

20:01

ЗСУ готуються до контрудару: Павлюк назвав найгарячіші напрямки на фронті

19:54

Росія підтвердила удар по Одесі: ввижаються морські дрони

Реклама
19:32

Мама Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

19:30

Регіони засипатиме снігом: Україну накриває морозний антициклон

19:29

"БФ "Велич Життя", БФ "Скарбниця нації", компанія "Listmann GmbH & Co" спільно з партнерами передали Донеччині обладнання - Владислав Ландар". новости компании

19:27

Місячний календар на 7 березня: на що не варто покладатися у цей день

19:10

Несподівано, але факт: у трьох знаків зодіаку збудеться мрія в березні

19:08

Скільки ще Москва здатна буде вести війну проти України?Погляд

19:04

Сутички з поліцією, спалені шини та труна: у Польщі пройшли масові протести фермерів

18:56

Скаргами до людей Орбана в Єврокомісії, Порошенко по суті загальмував вступ України до ЄС - експерт

18:49

Зеленський не був ціллю: зʼявилися дані про наслідки удару по Одесі

18:40

Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Оптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти