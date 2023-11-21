Президент України Володимир Зеленський пережив щонайменше п'ять спроб замаху на його життя.

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Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Володимир Зеленський розповів, що Росія не залишає спроб прибрати його від влади навіть через два роки війни. Про це він розповів в інтерв'ю The Sun.

Спецслужби України, за словами Зеленського, попередили як мінімум 5-6 спроб замаху на життя президента з початку повномасштабного вторгнення.

Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути і адаптуватися.

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"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - сказав президент.

У виданні також повідомляється, що для ліквідації президента спецзагони Росії десантувалися в Києві ще в перший день вторгнення - 24 лютого 2022 року. Тоді охорона Зеленського огородила офіс барикадами і фанерою, а сама облочилася в бронежилети і взяла автомати.

При цьому, навіть коли британські та американські чиновники пропонували вивезти президента через ризик окупації Києва, Зеленський відмовився виїхати і сказав легендарну фразу:

"Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

А ось помічник Зеленського стверджує, що в перші тижні війни спроб замаху було не менше 10. Також в розвідці СБУ розповіли, що одна зі спроб була попереджена, коли Зеленського хотіли ліквідувати під час поїздки в Миколаїв по Південному мосту.

Підсумовуючи цю тему і відповідаючи на питання про те, чи ризикне Україна скоїти вбивство Путіна, Зеленський відповів:

"Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про те, що кремлівське керівництво підготувало план відсторонення його від посади. За його словами, в Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3", а реалізувати його хочуть до кінця 2023 року. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

Також, за словами президента, Україна зараз запобігає Третій світовій війні. В результаті російського вторгнення, Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. Про це повідомляє британське видання The Sun з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

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