УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя

Єлизавета Бельмас
21 листопада 2023, 11:09
Президент України Володимир Зеленський пережив щонайменше п'ять спроб замаху на його життя.
Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя
Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Володимир Зеленський розповів, що Росія не залишає спроб прибрати його від влади навіть через два роки війни. Про це він розповів в інтерв'ю The Sun.

Спецслужби України, за словами Зеленського, попередили як мінімум 5-6 спроб замаху на життя президента з початку повномасштабного вторгнення.

Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути і адаптуватися.

відео дня

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - сказав президент.

У виданні також повідомляється, що для ліквідації президента спецзагони Росії десантувалися в Києві ще в перший день вторгнення - 24 лютого 2022 року. Тоді охорона Зеленського огородила офіс барикадами і фанерою, а сама облочилася в бронежилети і взяла автомати.

При цьому, навіть коли британські та американські чиновники пропонували вивезти президента через ризик окупації Києва, Зеленський відмовився виїхати і сказав легендарну фразу:

"Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

А ось помічник Зеленського стверджує, що в перші тижні війни спроб замаху було не менше 10. Також в розвідці СБУ розповіли, що одна зі спроб була попереджена, коли Зеленського хотіли ліквідувати під час поїздки в Миколаїв по Південному мосту.

Підсумовуючи цю тему і відповідаючи на питання про те, чи ризикне Україна скоїти вбивство Путіна, Зеленський відповів:

"Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про те, що кремлівське керівництво підготувало план відсторонення його від посади. За його словами, в Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3", а реалізувати його хочуть до кінця 2023 року. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

Також, за словами президента, Україна зараз запобігає Третій світовій війні. В результаті російського вторгнення, Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. Про це повідомляє британське видання The Sun з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський президент України
Реклама

Головне за день

РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

12:45 Україна
Зеленський - про Залужного: при всій повазі, похід в політику не обговорюється

Зеленський - про Залужного: при всій повазі, похід в політику не обговорюється

12:02 Україна
Знищено та поранено понад 100 росіян: на Херсонщині накрили позиції морпіхів РФ

Знищено та поранено понад 100 росіян: на Херсонщині накрили позиції морпіхів РФ

11:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:47

"Навколо все горіло": Віталій Козловський поділився шокуючою історією з фронту

12:45

РФ готує масовані ракетні удари: у британській розвідці назвали терміни

12:42

Простоять не один тиждень: що потрібно зробити, щоб квіти довше стояли

12:30

Що робити, якщо погане передчуття: прості способи впоратися з такою проблемою

12:22

Гороскоп на завтра 22 листопада 2023: Леву - розчарування, Діві - сварки з оточуючими

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
12:15

Повилися хороші новини про здоров'я сильно хворої Селін Діон

12:02

Зеленський - про Залужного: при всій повазі, похід в політику не обговорюється

11:55

Без перуки і фотошопу: фанатка показала справжнє обличчя Пугачової

11:54

Щоб перемогти ворога у технологіях дронів, військові та цивільні фахівці повинні працювати разом, - керівник проєкту "ОЧІ" "Тихоход" актуально

Реклама
11:48

Шкіряний диван як новий: нескладний спосіб догляду, про який ви не знали

11:47

Знищено та поранено понад 100 росіян: на Херсонщині накрили позиції морпіхів РФ

11:28

Роздум про гідність та смертьПогляд

11:09

Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя

11:08

Після трагедій на концерті: Тейлор Свіфт стала задихатися на сценіВідео

10:48

Тягне, як магнітом: експерт назвав причину, по якій миші лізуть в будинки

10:48

Країни Європи можуть приєднатися до "вісі зла" , якщо інакше не поставитися до РФ - Данілов

10:42

Міноборони виявило збитки у військовій частині Чернігівщини на 40 млн гривень

10:39

"Перший контрнаступ": Зеленський зробив потужне звернення в день ЄвромайдануВідео

10:23

Ви забудете дорогу до пекарні після цього десерту слойок з яблуками, швидкий рецепт

10:16

"Засранець світового класу": син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта "привітав" батька

Реклама
10:03

Грошова допомога переселенцям: кого у 2024 році позбавлять виплат

09:50

Кремль підготував план повалення влади в Україні: Зеленський назвав терміни

09:46

Чому ми ніяк не можемо перемогти?..Погляд

09:34

"Люди стають чудовиськами": відомий режисер вилаяв Кіркорова та інших російських зірок

09:18

Міністр оборони Німеччини прибув до Києва: яка ціль візиту

09:17

Хоч натуральна шкіра, хоч штучна: як прибрати заломи на кросівках

08:53

В Україні вночі прогриміли вибухи: РФ завдала нового удару ракетами та дронами

08:43

"Це війна, і Україна має всі права": Зеленський відповів, чи ліквідує Україна Путіна

08:27

Зеленський визначив умову повернення українців із закордону

08:15

Українці можуть отримати до пенсії майже 1000 грн надбавки: кому розраховувати

07:58

ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках

07:07

Військовий експерт спрогнозував, куди спрямують 800 ракет росіяни

06:31

Критична частина війниПогляд

06:15

Україна опинилася в центрі ризиків Третьої світової війни - Зеленський

05:28

Ніякого прориву поки немає: експерт озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні

04:30

5 способів, як прибрати запах із взуття: ідеальний результат з підручними засобами

03:55

Це зіпсує ваші страви і консервацію: як визначити неякісну сільВідео

03:15

Дехто любить гарячіше: Леся Нікітюк "дала джазу" в образі Мерлін Монро

02:42

В лоток чи барабан: як і коли правильно додавати кондиціонер в пралку

02:15

"Потрібно дресирувати": кінолог розповів найпоширеніші помилки у вихованні цуценят

Реклама
01:37

Відбір на Євро-2024: Україна та Італія зіграли в нічию

01:30

Як утеплити балкон за копійки: досвідчені майстри підказали геніальний фокус

00:28

Загадка розкрита: як Павло Зібров виглядає без вусів

00:21

У України є 4 місяці для підготовки до того, що станеться після виборів в РФ - Данілов

20 листопада, понеділок
23:07

ЗСУ готові до боїв і будуть тиснути: у Пентагоні спрогнозували зимову тактику

22:38

Бої за Куп'янськ: окупанти намагаються захопити нові позиції - ЗСУ

22:10

У Нідерландах побили пивною пляшкою фаната Путіна – лідера проросійської партії

21:52

Чи можна їсти вуглеводи ввечері: тренерка ошелешила помилкою, яку роблять усіВідео

21:50

Окупанти стягнули резерви і наступають на Бахмутському напрямку

21:27

Військовий може оскаржити рішення ВЛК: як це зробити

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти