На Зеленського готували масштабний замах: в Independent розкрили подробиці

З початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але як мінімум дві з цих історій успіху відбулися завдяки американським розвідданим.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху.

Як пише Independent, частина замахів допомогло запобігти Центральне розвідувальне управління США.

Як зазначає видання, публіцист Кріс Уіппл у своїй книзі "Боротьба всього життя: всередині Білого дому Джо Байдена" стверджує, що в період перед повномасштабним вторгненням в Україну з таємним візитом прибув Вільям Бернс.

У книзі сказано, що президент США Джо Байден доручив Бернсу розповісти Зеленському "точні деталі змов росіян".

"Це відразу ж привернуло увагу Зеленського, він був приголомшений і вражений цією новиною", - наводить Independent цитату з книги Уіппла.

Зеленський пережив понад 12 спроб замаху

У виданні додають, що всього з початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але як мінімум дві з цих історій успіху відбулися завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва.

"Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки Зеленського запобігти два окремих замахи на його життя з боку Росії", - пише Уіппл.

Замахи на президента Зеленського

З початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі",- заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази щодо змови будуть представлені Міжнародному суду.

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