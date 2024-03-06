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Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття

Яна Ставська
6 березня 2024, 17:17оновлено 6 березня, 17:48
Раніше грецькі ЗМІ повідомили про вибух неподалік місця перебування грецької делегації. Там припустили, що ціллю був кортеж Зеленського.
Прем'єр Греції після обстрілу кортежу Зеленського: не встигли піти в укриття
РФ вдарила поблизу кортежу Зеленського, але промахнулася / Колаж Главреда. Фото: ОП

Грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс на тлі обстрілу біля кортежу Зеленського в Одесі підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із президентом України перебував у порту.

"Президент Зеленський і його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити морський український шлях, яких збитків він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були зовсім близько. Ми не встигли піти в укриття, це дуже шокуючий досвід", - розповів Кіріакос Міцотакіс.

Обстріл кортежу Зеленського

Під час ракетного удару РФ по Одесі в середу, 6 березня, під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

відео дня

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

Усі подробиці обстрілу Одеси 6 березня

Сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удару було завдано комплексом "Іскандер".

Поїздка Зеленського до Одеси

Зеленський і Міцотакіс ушанували пам’ять жителів Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БпЛА "Шахед" у дев’ятиповерховий житловий будинок.

  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента
  • Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня
    Зеленський разом із грецькою делегацією в Одесі в день удару РФ 6 березня Офіс президента

Під час спільної прес-конференції з грецьким премʼєром Зеленський, зокрема, прокоментував сьогоднішній удар Росії по місту.

"Сьогодні ж вранці по Одесі було завдано чергового удару. Загинули люди, і саме це – реальна сутність Росії: постійний терор. І кожен збитий "шахед", кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак – це врятовані життя наших людей, врятовані будинки, інфраструктура. Саме тому Україні так потрібна допомога з ППО та іншою зброєю. Україна захищає життя своїх людей і свою незалежність. І я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які справді нам допомагають", - сказав він.

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