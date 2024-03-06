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Зеленський не був ціллю: зʼявилися дані про наслідки удару по Одесі

Яна Ставська
6 березня 2024, 18:49
За інформацією військових, обстріл РФ здійснила балістичною зброєю.
Зеленський не був ціллю: зʼявилися дані про наслідки удару по Одесі
РФ завдала удару по Одесі, коли туди приїхав Зеленський з грецькою делегацією / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП, ua.depositphoto.com

Унаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одесі в середу, 6 березня, загинуло пʼятеро людей, повідомив у коментарі "Українській правді" речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації", - сказав він.

Напередодні Зеленський підтвердив, що перебував неподалік удару Росії по місту, і був першим, хто повідомив про загиблих унаслідок ворожої атаки.

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Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Своєю чергою, спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк заперечила, мовляв, президент Володимир Зеленський, чий кортеж, за чутками ЗМІ, перебував неподалік удару, був ціллю атаки противника.

За даними військових, удар було здійснено балістичною зброєю.

"Удар було завдано, імовірно, балістичною зброєю і з влучанням в одну з будівель припортової інфраструктури. Але це жодним чином не повʼязано з конкретним візитом. Це повʼязано з терором, який ворог методично проводить. І ми памʼятаємо про те, що і напередодні "зернової угоди", коли РФ підписала певні зобовʼязання, ворог дозволив собі атакувати припортову інфраструктуру Одеси "Калібрами". Тобто зернові можливості, портова інфраструктура України не дають спокою ворогу", - висловилася Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

Усі подробиці обстрілу Одеси 6 березня

Сьогодні, 6 березня, в Одесі пролунали вибухи. За інформацією українських моніторингових каналів, удару було завдано комплексом "Іскандер".

Під час ракетного удару під обстрілом ледь не опинився президентський кортеж і грецька делегація.

Зазначається, що транспортна колона Зеленського була за 150 метрів від машин з іноземними гостями на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Міцотакіс підтвердив, що він разом з українським президентом був у той момент в районі одеського порту.

"Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були зовсім близько. Ми не встигли піти в укриття, це дуже шокуючий досвід", - поділився грецький премʼєр.

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Володимир Зеленський новини Одеси Обстріл кортежу Зеленського
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