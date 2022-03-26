Бойовики ПВК Вагнера планували замах на Зеленського і Шмигаля - радник міністра оборони

Бойовики ПВК Вагнера хотіли вбити керівництво України / Фото Reuters

Бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

Про це розповів радник міністра оборони України Маркіан Лубківський в інтерв'ю CNN.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – повідомив Лубківський.

За його словами, всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

Лубківський додав, що українська розвідка відстежувала групу в Україні та за її межами. Кількох бойовиків вбили всередині країни, їх ідентифікували за унікальними жетонами.

Сам же Зеленський неодноразово говорив, що залишиться в Україні, щоби керувати обороною країни.

"Бойовий дух армії дуже високий, тому що наш президент знаходиться в Києві, наш прем'єр-міністр і наш парламент тут. Це дуже важливо для підтримки людей на місцях, для підтримки української армії, і це дуже хороший сигнал міжнародному співтовариству", – сказав Лубківський.

Довідка. ПВК Вагнера - неофіційне збройне формування. Вважається, що з 2014 року група Вагнера діяла на території України, а потім — Сирії. Ймовірно, фінансується Євгеном Пригожиним - олігархом, близьким до Кремля і відомим як "шеф-кухар" Путіна.

У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США. Дану організацію назвали PMC Wagner і включили в рубрику "українські сепаратисти".

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 9 березня заявляв, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно понад десять замахів.

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