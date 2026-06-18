Аномальна спека до +44: чи може над Україною утворитися 'тепловий купол'

Вже на вихідних температура в Україні підніметься до +28 градусів.

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Чи накриє Україну справжня спека / фото: УНІАН

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Чи прогнозується екстремальна спека в Україні

Якою буде погода у найближчі дні

Західну та Центральну Європу охоплює екстремальна африканська спека, яка під кінець тижня може розігріти повітря у Франції до рекордних +44 градусів. Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, причиною аномальних температур у Європі став потужний антициклон Falk.

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"Причиною такого сплеску температур стане блокуючий антициклон. Саме він сформує над більшою частиною Європи "тепловий купол" - своєрідну "атмосферну кришку", під якою тривалий час зберігатиметься розпечене повітря. У результаті температура щодня підвищуватиметься, а спека посилюватиметься", - наголосив він.

Синоптик додав, що пік спеки припаде на період з 22 по 24 червня.

Чи очікується спека в Україні

Постригань зауважив, що атмосфера над Україною наразі не готова до формування "теплового купола".

"Більша частина території України перебуває під опікою циклону з північного сходу. До нас транспортується свіже повітря з північних широт, яке робить атмосферу нестійкою з короткочасними грозовими дощами. Проте, потенціал для короткочасного винесення теплого повітря у поєднанні з активним сонячним прогрівом є", - наголосив він.

Прогноз погоди на найближчі дні

Синоптик розповів, що у п’ятницю, 19 червня, в Україні буде сонячно і переважно сухо. Вночі очікується +11…+16 градусів, вдень повітря прогріється до комфортних +22…+27 градусів.

Водночас на вихідних, 20 та 21 червня, на українців чекає приємна літня погода без опадів та вітру. Стовпчики термометрів покажуть +13…+18 градусів вночі та +23…+28 градусів вдень.

Погода 19 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань з тенденцією до підвищення в кінці тижня. Вона додала, що періодичні дощі ймовірні, але окрім південної частини України.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що у п'ятницю, 19 червня, вночі дощі пройдуть у північних та північно-східних областях України, вдень невеликі опади охоплять більшу частину території країни, за винятком південної половини. Також місцями можливі грози та дрібний град.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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