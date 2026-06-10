Супер Ель-Ніньо вже на порозі: Землю охопить екстремальна спека та катаклізми

Вчені б'ють на сполох. Світ стоїть на порозі нового кліматичного рекорду.

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Літо 2026 року може стати одним із найспекотніших в історії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На планеті формується найпотужніший за всю історію Супер Ель-Ніньо

Імовірність настання небезпечної кліматичної фази становить 90%

На планеті посиляться посухи, шторми та хвилі рекордної спеки

Кліматичне явище Ель-Ніньо триває вже сотні тисяч років. Однак нинішні ознаки вказують на те, що цього року сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті.

Як пише The Daily Mail, влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Також Супер Ель-Ніньо порушить звичний режим опадів по всьому світу. Кількість дощів збільшиться в деяких частинах півдня Південної Америки, на півдні США, в районі Африканського Рогу та в Центральній Азії. І, навпаки, більш посушлива погода встановиться в Центральній Америці, на півночі Південної Америки, у Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких частинах Південної Азії.

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За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), з кінця квітня до середини травня температура поверхні моря в центрально-східній екваторіальній частині Тихого океану — регіоні, який використовується як орієнтир для моніторингу — впритул наблизилася до порогових значень Ель-Ніньо.

Це зростання підживлюється аномально теплою підповерхневою водою в тропічній частині Тихого океану. Температура на глибині там на 6°C вища за норму, що створює "колосальний резервуар" тепла.

Більше того, Індекс Південної осциляції (атмосферний компонент Ель-Ніньо) також відповідає умовам розвитку цього феномену.

"Сила явища має величезне значення — чи класифікується воно як слабке, помірне, сильне або дуже сильне. Навіть помірне Ель-Ніньо підвищує ймовірність деяких екстремальних погодних і кліматичних явищ", — пояснили у ВМО.

Як Супер Ель-Ніньо вплине на глобальну температуру

За прогнозами ВМО, температура вище норми очікує нас "практично у всіх куточках земної кулі".

Найсильніша спека прогнозується на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, країнах Карибського басейну, Європі, Північній Африці та на більшій частині Азії. У північних регіонах Азії також може бути тепліше, ніж зазвичай, хоча там прогноз менш точний.

У Південній півкулі також очікуються аномально теплі умови в багатьох районах. На півночі Південної Америки, найімовірніше, спостерігатиметься найсильніше потепління, а в Південній Африці прогнозується повсюдне перевищення температурної норми.

В Австралії потепління торкнеться в основному західного, південного та східного узбережжя, а на півночі чіткої тенденції поки що немає.

У тропічних регіонах по всьому світу теж буде спекотніше, ніж зазвичай, особливо в Екваторіальній Африці, деяких частинах Південно-Східної Азії та на островах Малайського архіпелагу.

Як Супер Ель-Ніньо вплине на опади

Кожен Ель-Ніньо унікальний з точки зору свого розвитку, географії та наслідків.

Однак зазвичай це явище приносить більше дощів на південь Південної Америки, південь США, в район Африканського Рогу та Центральну Азію. Водночас посуха охоплює Центральну Америку, північ Південної Америки, Кариби, Австралію, Індонезію та частини Південної Азії.

Крім того, експерти попереджають, що влітку в Північній півкулі тепла вода Ель-Ніньо може провокувати сильні урагани в центральній і східній частинах Тихого океану, одночасно заважаючи формуванню ураганів в Атлантичному басейні.

Вчені з ВМО попереджають, що ймовірність розвитку Ель-Ніньо в період з червня по серпень 2026 року зараз становить 80%, а ймовірність того, що воно триватиме щонайменше до листопада — 90%.

"Наука говорить чітко: Ель-Ніньо з 90-відсотковою ймовірністю постукає у наші двері в найближчі місяці", — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло додала, що Ель-Ніньо посилить посуху та проливні дощі, а також підвищить ризик хвиль екстремальної спеки як на суші, так і в океані".

Що таке Ель-Ніньо?

Ель-Ніньо — це природне кліматичне явище, цикли якого змінюються кожні два–сім років, переходячи від теплої фази (Ель-Ніньо) до прохолодної (Ла-Нінья).

Під час фази Ель-Ніньо теплі води, що накопичуються в Тихому океані, розтікаються і підвищують середню температуру поверхні Землі. Це тепло в кінцевому підсумку надходить в атмосферу, нагріваючи нашу планету впродовж багатьох місяців.

Як писав Главред, метеорологи попереджали про можливе формування кліматичного явища Ель-Ніньо вже з травня. За прогнозами, до кінця 2026 року воно може посилитися до найвищого рівня за останні десять років. Про це, з посиланням на міжнародні метеослужби та кліматичні моделі.

Тим часом японські кліматологи з'ясували, що потепління океану значно посилює тайфуни в Тихому океані. Дослідження показало: через глобальні зміни клімату потужні шторми, які раніше траплялися приблизно раз на сто років, у майбутньому можуть виникати в кілька разів частіше.

Кліматичні зміни в Україні: думка експертів

Станом на 2025 рік середньорічна температура в Україні підвищилася на 1,2 градуса за останні три десятиліття. Це вже стало тривожним сигналом, адже, згідно з міжнародними угодами, важливо не допускати підвищення температури більш ніж на 2 градуси.

Доцент кафедри охорони природи ЛНУ імені Франка Ірина Койнова зазначила, що разом зі зміщенням природних зон відбулися й зміни в біорізноманітті. Частина живих організмів, яка може адаптуватися до нових змінених умов, залишається в Україні, частина мігрує, а інші гинуть.

Крім цього, через різкі перепади температур страждає аграрний сектор, що впливає на добробут українців та економіку країни. Попри це, навіть під час війни, коли частина територій перебуває під окупацією або страждає внаслідок бойових дій, в Україні продовжують освоювати все нові й нові землі.

За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, це згубний підхід. Землі, які використовувалися для сільського господарства, потрібно засаджувати деревами, а після перемоги у війні акцентувати увагу на зеленій промисловості.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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