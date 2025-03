Маск перед Трампом 'накинувся' на Рубіо і втратив частину влади - NYT

Що відомо:

У четвер у Білому домі відбулася напружена зустріч уряду Дональда Трампа. Під засідання міністри, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вступили в суперечку з мільярдером Ілоном Маском через його агресивний підхід до скорочення держслужбовців. Про це пише The New York Times з посиланням на п’ять джерел, знайомих з подіями.

На зустрічі Маск жорстко розкритикував Рубіо за те, що той нібито не зміг скоротити штат Держдепу, попри обіцянки. Держсекретар відповів, що Маск ігнорує той факт, що понад 1500 співробітників департаменту достроково вийшли на пенсію. Рубіо також саркастично запитав, чи Маск хоче, щоб він знову найняв цих людей, лише щоб потім влаштувати шоу з їх звільненням.

За словами джерел видання, Рубіо був розлючений на Маска вже кілька тижнів, після того як його команда фактично закрила ціле відомство — Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

У відповідь мільярдер заявив, що Рубіо "гарний на телебаченні", натякаючи, що ні на що інше він не здатен.

Президент США спершу спостерігав за перепалкою, відкинувшись на спинку стільця, але згодом заступився за Рубіо. За його словами, той робить "чудову роботу" і дуже зайнятий, адже постійно подорожує, виступає на телебаченні і у нього є агентство, яким він повинен керувати.

Окрім Рубіо, Маск також посварився з кількома іншими чиновниками, що стало першим сигналом про можливе обмеження його впливу. Деякі республіканці висловили невдоволення безпосередньо президенту його радикальними методами.

Більшість урядовців висловили підтримку загальній меті Маска — скоротити марнотратство та корупцію в уряді. Однак вони були незадоволені його агресивним підходом, що нагадував "бензопилу", і відсутністю чіткої координації дій у процесі реформ.

Трамп, зрештою, анонсував, що відтепер скороченням персоналу займатимуться секретарі, а команда Маска буде виконувати лише консультувальну роль. Після зустрічі Трамп зазначив у дописі, що наступний етап реформи буде проводитися "скальпелем", а не "сокирою".

Мільярдер з’явився на зустріч у костюмі й краватці, а не у футболці, оскільки Трамп раніше публічно критикував його за неохайний вигляд. Маск виправдовував свої дії тим, що управляє трьома компаніями з ринковою капіталізацією в десятки мільярдів доларів, і його підхід приносить результати.

Нагадаємо, Ілон Маск став ключовою фігурою в оточенні Дональда Трампа після виборів, що викликало незадоволення у давніх соратників президента. Маск, за словами джерел, поводиться як "співпрезидент", активно бере участь у дзвінках та зустрічах, іноді ігноруючи інтереси Трампа.

Також раніше президент України Володимир Зеленський висловив подяку Ілону Маску за надані "Старлінки", які допомогли в умовах російських обстрілів та на фронті. Він зазначив, що хоче, щоб Маск підтримував Україну максимально і навіть відвідав країну.

У інтерв'ю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач заявив, що поки Трамп зосереджений на риториці, серйозною роботою займається Ілон Маск, який поступово бере під контроль американський уряд та спецслужби.

Читайте також:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.