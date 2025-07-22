Техніка відмовила, літак полетів вниз: на Волині упав французський винищувач Mirage-2000

Пілот діяв за протоколом кризових ситуацій. Командування називає його дії грамотними.

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На Волині упав Mirage-2000 / Колаж: Главред, фото: pixabay, Telegram

Що відомо:

На Волині впав винищувач

Під час польоту сталася відмова авіаційної техніки

Пілот катапультувався під час падіння літака

На Волині розбився винищувач Mirage-2000. Спершу у Мережі розлетілись відео. Згодом Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про падіння літака.

Це сталося 22 липня під час виконання польотного завдання. У цей момент сталася відмова авіаційної техніки.

відео дня

"Пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео з падінням літака Mirage-2000 :

На Волині впав літак Mirage-2000 / фото: скріншот

На щастя, пілоту вдалося катапультуватися, пошуково-рятувальна команда знайшла його. Нині льотчик перебуває у стабільному стані. Відомо, що внаслідок падіння літака постраждалих на землі немає.

Командування призначило спеціальну комісію для встановлення причин цього.

Що відомо про літак Mirage-2000 / Інфографіка: Главред

Загибель пілота F-16 Максима Устименка - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України. Під час відбиття цієї атаки загинув український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У соцмережах з’явилося фото загиблого підполковника Максима Устименка. Знімок опублікувала Юлія Месь — дружина іншого загиблого пілота, Олексія Меся, відомого під позивним "Мунфіш".

Військовий аналітик Юрій Микуляк вважає, що використання винищувачів F-16 проти дронів-камікадзе типу "Шахед" не є ефективним ані з тактичної, ані з економічної точки зору. За його припущенням, Максим Устименко міг загинути внаслідок зіткнення з уламками дрона, який намагався перехопити.

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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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