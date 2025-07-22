Техніка відмовила, літак полетів вниз: на Волині упав французський винищувач Mirage-2000

Що відомо:
- На Волині впав винищувач
- Під час польоту сталася відмова авіаційної техніки
- Пілот катапультувався під час падіння літака
На Волині розбився винищувач Mirage-2000. Спершу у Мережі розлетілись відео. Згодом Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про падіння літака.
Це сталося 22 липня під час виконання польотного завдання. У цей момент сталася відмова авіаційної техніки.
"Пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео з падінням літака Mirage-2000:
На щастя, пілоту вдалося катапультуватися, пошуково-рятувальна команда знайшла його. Нині льотчик перебуває у стабільному стані. Відомо, що внаслідок падіння літака постраждалих на землі немає.
Командування призначило спеціальну комісію для встановлення причин цього.
Загибель пілота F-16 Максима Устименка - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по території України. Під час відбиття цієї атаки загинув український військовий льотчик, пілот F-16 Максим Устименко. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У соцмережах з’явилося фото загиблого підполковника Максима Устименка. Знімок опублікувала Юлія Месь — дружина іншого загиблого пілота, Олексія Меся, відомого під позивним "Мунфіш".
Військовий аналітик Юрій Микуляк вважає, що використання винищувачів F-16 проти дронів-камікадзе типу "Шахед" не є ефективним ані з тактичної, ані з економічної точки зору. За його припущенням, Максим Устименко міг загинути внаслідок зіткнення з уламками дрона, який намагався перехопити.
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Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.
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