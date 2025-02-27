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Що насправді криється за гучними заявами Трампа і до чого тут Маск

Анна Ярославська
27 лютого 2025, 12:06
89
Президент США намагається утримати увагу на своїй персоні, своїх заявах та ініціативах. І в цьому є таємний сенс.
Володимир Горбач, Ілон Маск, Дональд Трамп
Володимир Горбач прокоментував заяви Трампа на посаді президента США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот відео x.com/elonmusk

Ви дізнаєтеся:

  • Навіщо Трамп робить шокуючі заяви про Україну та інші країни
  • Чи варто побоюватися, що він реалізує всі свої ідеї

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що гучні заяви Дональда Трампа на посаді президента США щодо війни в Україні покликані шокувати і, не виключено, що ця риторика є способом відвернути увагу від іншого важливого процесу.

На думку Горбача, фактор Трампа і в глобальному сенсі - це фактор непередбачуваності.

"І це те, чого не було. Поведінка попередньої американської адміністрації була настільки передбачуваною, що навіть сумно було. Натомість поведінка Трампа передбачуваною не є, і вона спеціально сконструйована таким чином, щоб бути непередбачуваною і для Росії, і для України. Тому ми можемо чекати від Трампа чого завгодно", - сказав експерт під час чату на Главреді.

Поведінка і риторика Трампа на адресу не лише України, а й Гренландії, Канади, Мексики, Євросоюзу, Панами, Південної Африки - шокуюча.

"Усе це говориться, щоб шокувати світ. І шок - це спосіб тримати увагу на ньому, його персоні, його заявах та ініціативах", - вважає Горбач.

При цьому, хоча Трамп дійсно може озвучувати свої справжні думки та ідеї, це не означає, що їх можна реалізувати.

"На мою думку, мета такої поведінки і риторики - відволікання уваги від чогось більш серйозного, що відбувається паралельно. Якщо пильніше придивитися, то серйозною роботою зараз займається не Трамп, а Ілон Маск, який фактично перебирає на себе контроль над американським урядом, отримує всю інформацію, включно із секретною, чистить державний апарат, бере під контроль спецслужби тощо. Саме це є ключовою важливою подією, яка насправді відбувається в реальності, а не в риториці", - пояснив Горбач.

"Трамп просто відволікає увагу від діяльності Маска. Поки що діяльність Маска не стосується України, але так чи інакше він все одно вийде на наш трек. Тому рано чи пізно ми дізнаємося і від нього певні речі щодо війни та американської допомоги Україні", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від перемовин Трампа, Путіна та Зеленського:

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Дональд Трамп заявив, що США не хочуть надавати Україні гарантії безпеки. Відповідальність за це Штати перекладають на Європу.

Також американський президент твердо стоїть на тому, що Україна не стане членом НАТО.

Раніше Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів президент США.

Крім того, він додав, що у них є "шанс на дуже хороше врегулювання" між Україною та Росією.

Також Трамп назвав умову, за якої війна в Україні може закінчитися дуже скоро.

"Якщо ми будемо розумні. Якщо ми не розумні, це триватиме, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, гарних людей, які не повинні вмирати - а ми цього не хочемо", - сказав президент США.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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