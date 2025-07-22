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Чому РФ раптом змінила тактику на фронті: у ЗСУ назвали причини і ризики

Руслан Іваненко
22 липня 2025, 23:10
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Ворог посилює натиск на сході, намагаючись використати літній період до погіршення логістики восени.
Фронт, ВСУ, Война
Трегубов повідомляє про втрати ворога та очікує пікову фазу наступу у липні-серпні цього року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Читайте в матеріалі:

  • Чому РФ більше не покладається на важку техніку
  • Що заважає окупантам чекати до осен
  • Чому ЗСУ вважають липень і серпень піковими місяцями наступу

Російські війська на східному напрямку посилили штурмові дії, діючи переважно малими групами піхоти за підтримки легкої техніки та авіації. У найближчі два місяці очікується подальше нарощування наступальної активності. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За словами Трегубова, на найбільш інтенсивних напрямках — Покровському, Новопавлівському та Лиманському — ворог активно застосовує керовані авіабомби (КАБи), проводить штурми малими піхотними групами, а також використовує велику кількість безпілотників і легкої техніки. При цьому, порівняно з попереднім періодом війни, застосування важкої техніки та артилерії значно зменшилося.

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Зараз фактично ведеться війна піхоти і дронів, а з російського боку — також КАБів, що використовується для посилення тиску на українські позиції.За його словами, окупанти використовують керовані авіабомби для знищення оборонних рубежів, водночас піхота намагається прориватися як самостійно, так і за підтримки легкої бронетехніки.

"Втрати росіяни при цьому несуть великі, але очевидно, що цю літню кампанію розглядають як свій шанс, може, на цей рік, як якийсь часовий простір, в межах якого вони можуть щось зробити, поки не настала осінь, поки не настали проблеми з логістикою. Намагаються чогось досягти за цей рік, і ось якраз цей місяць і, можливо, наступний, будуть найбільш "насиченими" місяцями, скоріш за все", — підкреслив речник.

За оцінками військових, ворог намагається використати літо як період найбільш сприятливих умов для проведення активних бойових дій до настання осінніх ускладнень.

Чому РФ раптом змінила тактику на фронті: у ЗСУ назвали причини і ризики
ОСУВ "Хортиця" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.

Крім того, окупаційні війська країни-агресорки Росії змінюють тактику ведення бойових дій у Донецькій області через велику кількість дронів на лінії зіткнення.

Також до кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні. Про це, як пише Sky News, заявив військовий аналітик видання Майкл Кларк.

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Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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