Чому РФ раптом змінила тактику на фронті: у ЗСУ назвали причини і ризики

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Російські війська на східному напрямку посилили штурмові дії, діючи переважно малими групами піхоти за підтримки легкої техніки та авіації. У найближчі два місяці очікується подальше нарощування наступальної активності. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Укрінформ.
За словами Трегубова, на найбільш інтенсивних напрямках — Покровському, Новопавлівському та Лиманському — ворог активно застосовує керовані авіабомби (КАБи), проводить штурми малими піхотними групами, а також використовує велику кількість безпілотників і легкої техніки. При цьому, порівняно з попереднім періодом війни, застосування важкої техніки та артилерії значно зменшилося.
Зараз фактично ведеться війна піхоти і дронів, а з російського боку — також КАБів, що використовується для посилення тиску на українські позиції.За його словами, окупанти використовують керовані авіабомби для знищення оборонних рубежів, водночас піхота намагається прориватися як самостійно, так і за підтримки легкої бронетехніки.
"Втрати росіяни при цьому несуть великі, але очевидно, що цю літню кампанію розглядають як свій шанс, може, на цей рік, як якийсь часовий простір, в межах якого вони можуть щось зробити, поки не настала осінь, поки не настали проблеми з логістикою. Намагаються чогось досягти за цей рік, і ось якраз цей місяць і, можливо, наступний, будуть найбільш "насиченими" місяцями, скоріш за все", — підкреслив речник.
За оцінками військових, ворог намагається використати літо як період найбільш сприятливих умов для проведення активних бойових дій до настання осінніх ускладнень.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.
Крім того, окупаційні війська країни-агресорки Росії змінюють тактику ведення бойових дій у Донецькій області через велику кількість дронів на лінії зіткнення.
Також до кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні. Про це, як пише Sky News, заявив військовий аналітик видання Майкл Кларк.
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Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
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