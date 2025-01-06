Зеленський сказав, як ставиться до Маска і чого від нього хоче

Президент України заявив, що поважає американського мільярдера Ілона Маска і сподівається на його повну підтримку України.

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Володимир Зеленський сказав, що поважає Ілона Маска / Колаж: Главред, фото: instagram, ОП

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Зеленський заявив, що поважає Маска

Президент України висловив подяку за Starlink

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск був максимально на боці України. Про це він сказав в інтерв'ю Лексу Фрідману.

Глава держави висловив подяку Маску за "Старлінки".

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"Ми дуже вдячні за "Старлінки", вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з інтернетом. Ми використовували "Старлінки" на фронті, у дитячих садках, у школах, у різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував", - сказав Зеленський.

Президент додав, що хотів би, щоб Ілон Маск відвідав Україну.

Також, за словами Зеленського, у нього була розмова з Маском на початку війни.

"Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, я люблю таких людей. Нічого з неба не впало, людина сама щось зробила. Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей... і робити щось важливе для тих чи інших людей", - сказав президент.

При цьому він зазначив, що не порівнює себе з Маском і вважає американського мільярдера лідером інновацій у світі. За словами глави держави, такі люди просувають світ тільки вперед, тому він поважає його роботи.

Більш детально про те, що ще сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, читайте в матеріалі: Переговори, відмова від територій, припинення війни: головне з інтерв'ю Зеленського.

Заяви Маска про Україну

Як повідомляв Главред, у листопаді 2024 року мільярдер Ілон Маск спрогнозував швидкий кінець війни в Україні. За його словами, Трамп нібито має намір створити 1300-кілометрову демілітаризовану зону по лінії фронту між Росією та Україною, де розмістяться британські та європейські війська.

Раніше Маск видав абсурдну заяву про війну в Україні. Мільярдер Ілон Маск закликав до "припинення вогню" і назвав війну - "безнадійною ситуацією".

Також підприємець-мільярдер ставив під сумнів здатність України здобути перемогу у війні з країною-агресором РФ. Також він виступав проти американської допомоги для України.

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Хто такий Лекс Фрідман Лекс Фрідман - американський комп'ютерний учений та подкастер. Ім'я при народженні - Олексій Федотов. Народився 15 серпня 1983 року в Чкаловську, Таджицької РСР, пише Вікіпедія. З 2018 року Фрідман веде подкаст Lex Fridman Podcast, де бере інтерв'ю у відомих діячів із різних галузей, таких як наука, технології, спорт і політика. Його гостями на YouTube каналі були Ілон Маск, Дональд Трамп, Біньямін Нетаньягу, Хав'єр Мілей, Гвідо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Пітерсон, Віталій Бутерін, Олівер Стоун, Сем Олтмен, Ілля Суцкевер, Каньє Вест, Меттью Макконахі, Джо Роган та інші. Загальна кількість переглядів відеоблогу Фрідмана на Youtube становить понад півмільярда. Подкаст Фрідмана включено до списку 17-ти технічних подкастів, рекомендованих експертами Forbes.

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