Кожен день - нове місто: Пономарьов розкрив стратегію ударів РФ по Україні

Ви дізнаєтеся:
- Чому РФ стала частіше бити по Україні дронами та ракетами
- Чи наростатимуть повітряні атаки окупантів
- Яку тактику застосовуватимуть російські військові
Інтенсивність ударів Росії по Україні наростатиме. Вибір цілей - суто політичне рішення, а інтенсивність атак визначається суто технічними можливостями. Про це розповів російський опозиційний політик, депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.
"Вона [інтенсивність ударів] буде прямо пропорційна обсягам виробництва, тобто що виробили, тим і вдарили. Навряд чи до цього в Росії притримували якусь кількість дронів і ракет - просто виробляли менше. Зараз стали більше виробляти, тому стало більше атак", - пояснив він.
Пономарьов прогнозує, що країна-агресор Росія й надалі користуватиметься тією самою тактикою, що й нині: один день бомбардують одне місто, інший день - інше місто, тощо.
"Це розумно з точки зору подолання систем ППО. Тому так воно буде і далі", - вважає депутат Держдуми.
При цьому Пономарьов не вважає, що атаки РФ спрямовані саме на цивільне населення. Насправді, на його думку, в Росії просто байдуже ставляться до втрат серед цивільного населення.
"Вони вважають, що, якщо влучать у житловий будинок, ну і чорт із ним, буде додатковий ефект у вигляді залякування. Однак не думаю, що основне завдання - це залякування. Основне завдання - це створення у військово-політичного керівництва України відчуття марності подальшого опору. Вони прагнуть показати, що Росія все одно передавить ресурсом, що війну в довгу виграти не можна. А паралельно якщо від цього втомиться українське населення і почне тиснути на перших осіб, то чудово", - пояснив політик.
Дивіться відео - Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії та Путіну від Трампа:
Атака РФ на Україну 21 липня 2025 року - головне
Як писав Главред, у ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.
Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.
В Івано-Франківську прогриміли вибухи. Мер Руслан Марцінків заявив, що ударів було дуже багато. За його словами, це наймасштабніша атака з початку повномасштабного вторгнення.
У ДСНС повідомили про наслідки атаки на Київ. За даними рятувальників, одна людина загинула. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах столиці.
У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу і Суми.
В Одесі внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.
У Сумах після атаки РФ пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр і 18 автомобілів. Поранено трьох людей, зокрема одну дитину. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 осіб.
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Про персону: Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.
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