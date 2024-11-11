Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа: у CNN розкрили важливі деталі

Ілон Маск близький не лише з Трампом, а й з іншими чиновниками.

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Маск сильно впливає на призначення в команді Трампа / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

Коротко про головне:

Чому Трамп може призначити Маска в свою адміністрацію

Маск був присутній під час переговорі Трампа та Зеленського

США залежні від розробок Маска

Ілон Маск не планує обіймати жодних посад в адміністрації Дональда Трампа. Але це їм і не потрібно, оскільки він може впливати ззовні.

Як зазначає видання CNN, резиденція Трампа "Мар-а-Лаго" за останні 48 годин була переповнена двома типами людей: тими, хто шукає роботу у майбутній адміністрації обраного президента, та тими, хто намагається вплинути на нього, щоб він найняв своїх кандидатів на головні посади.

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Але, згідно з численними джерелами, єдина людина, яка височіла над усім цим і дуже вплинула, - це Маск. Мільярдер був помічений на курорті в Палм-Біч, Флорида, майже щодня з того часу, як Трамп переміг на виборах минулого тижня, обідав з ним на терасі вечорами і спілкувався з його родиною на полі для гольфу.

Маск був присутній при дзвінках Трампу кількох світових лідерів та брав участь у прийнятті кадрових рішень. Генеральний директор SpaceX і Tesla навіть ясно дав зрозуміти, які призначення він віддає перевагу.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Також відомо, що Маск був із Трампом, коли президент України Володимир Зеленський зателефонував, щоб привітати обраного президента наступного дня після виборів. Трамп увімкнув гучний зв'язок, і Зеленський подякував Маску за його допомогу у забезпеченні зв'язку з Україною через інтернет-сервіс мільярдера Starlink.

Маск близький не лише з Трампом, а й із його співголовою з перехідного процесу Говардом Лютником - мільярдером, генеральним директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald, який керує кадровою стороною переходу. Джерела повідомляють, що Трамп зачарований Маском.

"Ми повинні захищати наших геніїв, у нас їх не так вже й багато", - заявив обраний президент у своїй переможній промові після виборів.

Хоча формально не очікується, що сам Маск обійме якусь посаду в адміністрації Трампа, йому це й не потрібно, повідомило одне джерело, зазначивши, що власник X має не менший вплив ззовні.

Новини США - відносини Трампа та Маска

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США. Валерій Чалий вважає, що багато чого зміниться через пів року, рік після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, світ побачить абсолютно новий склад адміністрації Трампа.

Стало відомо, що Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського. Зеленський привітав Трампа з перемогою, а той запевнив, що буде підтримувати Україну, але не вдався до конкретики. Ілон Маск, який також був на лінії, пообіцяв продовжити підтримувати Україну.

Аналітики The Wall Street Journal розповіли, чому Путін і Маск регулярно спілкуються з кінця 2022 року. Маск налагодив глибокі ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами завдяки своїй компанії SpaceX. В уряді США виникла дилема, адже Штати дуже залежать від космічних розробок Маска.

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